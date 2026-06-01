Počela je državna matura: Nevjerojatno koji je predmet najpopularniji među učenicima

Maturanti su danas polagali ispit iz talijanskog jezika, a među njima su bile i Korina i Ivona iz Rijeke. „Meni je prošlo dobro, dosta sam toga znala i zadovoljna sam. Nije bilo toliko teško, sve je bilo u redu“, rekla je maturantica Ivona Dujmić nakon ispita.

Korina Lješić priznaje da je najveći izazov bio stres zbog prvog ispita. „Bilo je stresno samo zato što je prvi ispit. Nisam se posebno pripremala, ali smo cijelu godinu ponavljali gradivo, tako da je to zapravo bila priprema“, istaknula je.

Prije nego što dođu pred učenike, ispiti državne mature čuvaju se na tajnoj lokaciji pod posebnim sigurnosnim režimom. Pristup ispitima moguć je isključivo uz stroge provjere, a jednako kontrolirani uvjeti vrijede i tijekom njihova ocjenjivanja.

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović naglasio je kako su sigurnosni protokoli ključni za očuvanje vjerodostojnosti ispita. „Ispiti su strogo čuvani i pod posebnim mjerama. U prostorije u kojima se ocjenjuju ne može ući nitko s mobitelom, pa ni ja osobno. Poštujemo sigurnosne mjere kako ne bismo doveli u pitanje vjerodostojnost ispita“, rekao je Filipović.

Blaže kazne za korištenje mobitela tijekom ispita

Ove godine uvedena je važna promjena u pravilima. U slučaju da učenik tijekom ispita koristi mobitel ili pametni sat, više se neće poništavati cijela državna matura, već samo ispit na kojem je prekršaj počinjen.

„Procijenili smo da takve slučajeve treba blaže sankcionirati nego ozbiljnije prekršaje poput krađe ispitnih materijala ili zamjene identiteta. Prijašnjih godina morali smo poništiti ispite za desetak do petnaest maturanata“, pojasnio je Filipović.

Dosad nije zabilježen nijedan slučaj krađe ispita ili zamjene identiteta, a maturanti uglavnom podržavaju novu praksu. „Nema razloga da se poništava cijela matura zbog jednog ispita“, smatra Ivona.

Slično razmišlja i Korina: „Ako osoba odluči varati na jednom testu, u redu je da joj se poništi samo taj ispit. Možda iz toga nešto nauči i sljedeći put bude sve kako treba.“

Fizika najpopularniji izborni predmet

Među izbornim predmetima najveći interes maturanti su pokazali za fiziku, koju je prijavilo 7556 učenika. Slijede biologija s 5446 prijava te politika i gospodarstvo, za koju se prijavilo 4195 maturanata.

Upute školama zbog dojava o bombama

Nakon niza dojava o bombama koje su proteklih tjedana stizale školama diljem Hrvatske, obrazovne ustanove dobile su dodatne upute za postupanje tijekom državne mature. U slučaju takve prijetnje, ispitni koordinator dužan je odmah obavijestiti NCVVO.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je kako se provedba mature zasad odvija prema planu.

„Sve se odvija kako je zamišljeno i planirano. Vjerujem da će tako biti i tijekom svih preostalih ispita. Maturantima želim puno uspjeha i da upišu studije koje žele“, rekao je ministar. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja 2026. godine.