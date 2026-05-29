Državna matura pred vratima, a stižu nove dojave o bombama! 'Nije slučajnost ovo što se događa'

Kad smo već mislili da djeca, roditelji i nastavnici konačno mogu odahnuti - jučer nove lažne dojave u više od 40 zagrebačkih škola! A sve samo nekoliko dana uoči početka državne mature. Kako osigurati da se ona sigurno provede, bez dodatnih stresova i komplikacija. Nakon mjesec dana zatišja, zagrebačkim osnovnim i srednjim školama jutros su ponovno odjeknule dojave o bombama.

"Nadali smo se da je gotovo, očito nije. E sad jesu li to neki novi klinci, je li to neka organizirana skupina koja to radi, ne znam. Stresno sigurno za roditelje, za djelatnike, kraj je škole, za učenike također, ali se nosimo, sad smo već nažalost i ufurani u cijelu proceduru", kaže Tomislac Babić, ravnatelj Gimnazije Lucijana Vranjanina. Stručnjak za kibernetičku sigurnost kaže - riječ je o drugom valu napada.

"Nije slučajnost ovo što se dešava, definitivno ovakve stvari se dešavaju u valovima. Kada gledamo situaciju od prije mjesec dana, dešavalo se u Hrvatskoj, ali se dešavalo i u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Makedoniji, znači u istom periodu kao kod nas ovdje. Ovakav regionalni pristup nije slučajnost, to je vrlo dobro negdje zamišljeno", dodaje Tomislav Vazdar, stručnjak za kibernetičku sigurnost. Iz policije nam potvrđuju, prijeteći e-mail je dobilo više od 40 obrazovnih ustanova. A procedura je takva da ravnatelji sada sami odlučuju hoće li djecu slati kućama ili ne.

'Moramo se držati protokola'

"Upute su jasne, dakle moramo se držati protokola, odluka je na ravnatelju, evo ja sam ovaj put odlučio da ne puštam djecu u školu dok nije pregledana škola od strane policije", dodaje Babić. Brine ih i provedba ispita državne mature. No, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja poručuju da razloga za brigu nema.

"Mi smo spremni za održavanja državne mature i zajedno s našim resornim ministarstvom i nadležnim službama, ukoliko dođe do neželjenih situacija, državna matura će se i dalje događati", kaže Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Najvažnija je ipak jedna stvar.

"Prije svega bitno je da građani ostanu smireni, da znaju da su ovo stvari koje su pod kontrolom, da će biti sve u redu i da nema razloga za paniku", dodaje Vazdar. Rasplet današnje priče sretan je - sve dojave bile su lažne, a nadamo se da će sutra u školama odjekivati samo zvono za početak nastave.