Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama

Nove dojave o bombama stigle su jutros u zagrebačke osnovne i srednje škole.

Neslužbeno se doznaje da su među njima XIII. gimnazija i Trgovačka škola, koja je evakuirana. Potvrđeno nam je da je evakuirana i Gornjogradska gimnazija Zagreb.

Nove dojave uslijedile su nakon vala uznemirujućih poruka koje su zadnjih mjeseci prekidale nastavku u školama diljem zemlje i praznile trgovačke centre.

Zbog dojava, koje su se redom pokazale lažnima, dosad je uhićeno najmanje troje mladih ljudi, među kojima je dvoje maloljetnika iz Splita i Zagreba. Sumnja se da su slali mailove s prijetećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola.

Jedan je punoljetni mladić uhvaćen na dubrovačkom području.

Uhićenim maloljetnicima na teret se stavlja kazneno djelo terorizma. Vjeruje se da su poslali čak 200 mailova školama, redakcijama i trgovačkim centrima.