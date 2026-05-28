Pogledajte novi školski kalendar za 2026./2027.: Ovo se dosad nije dogodilo

Ministarstvo obrazovanja i znanosti nije prihvatilo primjedbe i prijedloge roditelja i obrazovnih djelatnika u javnom savjetovanju pa će novi školski kalendar za godinu 2026./2027. donijeti dosad neviđen raspored.

Zimski praznici će biti podijeljeni na dva dijela. Prvi dio započinje 24. prosinca i trajat će do 5. siječnja 2027. godine, s time da nastava započinje 7. siječnja 2027., što pada u četvrtak, a to se do sada nikada nije dogodilo.

Drugi dio zimskih praznika započet će 22. veljače i trajati do 26. veljače, a nastava počinje 1. ožujka 2027. Proljetni odmor započinje 25. ožujka i traje do 2. travnja, a nastava počinje 5. travnja. Ljetni odmor započinje u srijedu 16. lipnja 2027.

'Dio ljudi iz sustava želi češće predahe'

Na pitanje zašto je ponovno podijeljen zimski odmor, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić rekla je da je razlog tome što veliki dio državnih praznika pada na vikend i tu se otvorila mogućnost za više odmora za učenike.

Poručila je kako dio ljudi iz sustava smatra da je bolja opcija imati češće predahe.

"I jedna i druga praksa nam se pokazala u redu. To je kalendar koji je predložen na javnom je savjetovanju. Vidjet ćemo kakvi će biti komentari i kako ćemo nakon toga postupati", kazala prije dva tjedna državna tajnica Mužinić Bikić.