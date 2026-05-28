FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAN HRVATSKE VOJSKE /

Proslava na Tuškancu umjesto na Pantovčaku: Doznajemo tko dolazi na Milanovićev prijem

U Uredu predsjednika rekli su da je pozvan najviši državni vrh, a to znači da su pozvani i premijer i svi ministri i predsjednik Sabora i potpredsjednici

28.5.2026.
17:20
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska obilježava Dan Oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Večeras se proslava nastavlja u vojarni na Tuškancu, gdje svečani prijam organizira predsjednik Republike. Tamo je i Katarina Brečić

Zašto ove godine nije na Pantovčaku i tko će se od predstavnika Vlade odazvati?

Ove godine svečanost je na Tuškancu u vojarni iz tehničkih razloga. Na Pantovčaku je krenula obnova platoa pa je zato ove godine ovdje. Što se tiče pozvanih, u Uredu predsjednika rekli su da je pozvan najviši državni vrh, a to znači da su pozvani i premijer i svi ministri i predsjednik Sabora i potpredsjednici no do ovog trenutka nema potvrde da će itko od njih doći. Jedino što znamo u ovom trenutku jest da ministar obrane Ivan Anušić ne dolazi i da šalje kao svog izaslanika državnog tajnika Branka Hrga

Ovo je zapravo još jedna situacija koja pokazuje u kakvim su odnosima premijer Plenković i predsjednik Milanović, a to se vrlo dobro moglo vidjeti i danas na svečanoj akademiji u MORH-u. Dvojac se rukovao, ali da se praktički nisu ni pogledali. Čitavo vrijeme sjedili su jedan kraj drugoga Milanović i Plenković, ali nisu komunicirali. S druge strane, obojica su držali govor na toj svečanoj akademiji i dali svoju ocjenu stanja hrvatskih oružanih snaga i općenito geopolitičkih okolnosti. 

Na svečani prijem predsjednika Milanovića pozvani su vojni ordinari, vojni izaslanici u Hrvatskoj, čitavi vojni vrh, braniteljske udruge, ratni zapovjednici iz Domovinskog rata - imamo potvrdu da će stići general Ante Gotovina. Predsjednik Republike svima će se ovdje i obratiti što ćemo nastaviti pratiti i donosimo više u RTL-u Danas u 19 sati. 

Dan Hrvatske VojskeTuskanacZoran MilanovićAnte GotovinaIvan Anušić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike