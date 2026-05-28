Proslava na Tuškancu umjesto na Pantovčaku: Doznajemo tko dolazi na Milanovićev prijem

Hrvatska obilježava Dan Oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Večeras se proslava nastavlja u vojarni na Tuškancu, gdje svečani prijam organizira predsjednik Republike. Tamo je i Katarina Brečić.

Zašto ove godine nije na Pantovčaku i tko će se od predstavnika Vlade odazvati?

Ove godine svečanost je na Tuškancu u vojarni iz tehničkih razloga. Na Pantovčaku je krenula obnova platoa pa je zato ove godine ovdje. Što se tiče pozvanih, u Uredu predsjednika rekli su da je pozvan najviši državni vrh, a to znači da su pozvani i premijer i svi ministri i predsjednik Sabora i potpredsjednici no do ovog trenutka nema potvrde da će itko od njih doći. Jedino što znamo u ovom trenutku jest da ministar obrane Ivan Anušić ne dolazi i da šalje kao svog izaslanika državnog tajnika Branka Hrga.

Ovo je zapravo još jedna situacija koja pokazuje u kakvim su odnosima premijer Plenković i predsjednik Milanović, a to se vrlo dobro moglo vidjeti i danas na svečanoj akademiji u MORH-u. Dvojac se rukovao, ali da se praktički nisu ni pogledali. Čitavo vrijeme sjedili su jedan kraj drugoga Milanović i Plenković, ali nisu komunicirali. S druge strane, obojica su držali govor na toj svečanoj akademiji i dali svoju ocjenu stanja hrvatskih oružanih snaga i općenito geopolitičkih okolnosti.

Na svečani prijem predsjednika Milanovića pozvani su vojni ordinari, vojni izaslanici u Hrvatskoj, čitavi vojni vrh, braniteljske udruge, ratni zapovjednici iz Domovinskog rata - imamo potvrdu da će stići general Ante Gotovina. Predsjednik Republike svima će se ovdje i obratiti što ćemo nastaviti pratiti i donosimo više u RTL-u Danas u 19 sati.