Roland Garros ovo ne pamti! Sinner kao ogroman favorit postavio negativan rekord

Jannik Sinner doživio je neočekivan poraz u drugom kolu Roland Garrosa, iako je meč započeo dominantno i čvrsto kontrolirao situaciju na terenu.

Talijanski tenisač je osvojio prva dva seta uvjerljivo, sa 6:3 i 6:2, te je u trećem setu stigao do vodstva 5:1, izgledajući kao da rutinski ide prema pobjedi. Međutim, tada su krenuli problemi. Sinner se počeo boriti s fizičkom iscrpljenošću i mučninom, što je potpuno promijenilo tijek susreta.

Argentinac Francisco Cerúndolo iskoristio je pad u Sinnerovoj igri i serijom od 15 uzastopnih poena vratio se u set, došavši do 5:4 i 0:40 na servis prvog nositelja. U tom trenutku Sinner je zatražio liječničku pomoć i napustio teren. Po povratku, Cerúndolo je nastavio s pritiskom i preokrenuo treći set u svoju korist sa 7:5.

Nakon toga uslijedila je nova, desetominutna pauza tijekom koje je Sinner ponovno otišao u svlačionicu, ali ni dodatni odmor nije donio poboljšanje. Iako je formalno ostao u meču, bilo je jasno da nije u stanju igrati na svojoj razini. Cerúndolo je to iskoristio i uvjerljivo dobio četvrti i peti set sa 6:1 i 6:1, završivši veliko iznenađenje turnira.

Ovim trijumfom, 56. tenisač svijeta postao je jedan od najniže rangiranih igrača koji je u posljednjih gotovo tri desetljeća pobijedio svjetskog broja jedan na Roland Garrosu. Prije njega je sličan pothvat ostvario Ramón Delgado, koji je 1998. kao 97. igrač svijeta svladao Pita Samprasa.

Statistika dodatno naglašava težinu poraza: u posljednjih 20 godina, Sinner je tek drugi prvi nositelj koji je ispao već u drugom kolu Grand Slam turnira, nakon Rafaela Nadala na Australian Openu 2023.

Unatoč ovom šoku, Sinner je u turnir ušao kao jedan od glavnih favorita, s nizom od 30 uzastopnih pobjeda i statusom prvog reketa svijeta. Sportske kladionice su mu davale iznimno visoke šanse za naslov, a prema povijesnim podacima spadao je među najizraženije favorite uoči jednog Grand Slama u posljednjih dvadeset godina, ali nije sve u matematici, sport je još jednom pokazao koliko je nepredvidiv i koliko vanjski čimbenici utječu na to.