Gaf u Tallinnu! Hrvatska himna prekinuta nakon dva stiha

Hrvatska U-17 reprezentacija brzo je reagirala na početku dvoboja protiv Estonije u Tallinnu te povela već u prvoj minuti kada je Žužić Škafar zatresao mrežu domaćina. Isti igrač je prekrano zabio i drugi pogodak.

Utakmicu je prethodio i nesvakidašnji gaf tijekom izvođenja himni, hrvatska himna je, kao gostujuća, krenula prva, ali je nakon dva stiha prekinuta. Igrači su u čudu ostali stajati s rukom na srcu, čekajući nastavak koji nije uslijedio.

Umjesto toga, spiker je najavio estonsku himnu koja je potom puštena do kraja bez prekida. Domaći tehnički propust tako je obilježio uvod u susret, koji je ipak brzo prešao u sportski fokus zahvaljujući ranom pogotku mladih Vatrenih.

Utakmicu Hrvatska - Estonija na UEFA U-17 2026 Euru možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i platformi Voyo!