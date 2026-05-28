SRAMOTNO /

Gaf u Tallinnu! Hrvatska himna prekinuta nakon dva stiha

Gaf u Tallinnu! Hrvatska himna prekinuta nakon dva stiha
Foto: Marianne Loorents/imago sportfotodienst/Profimedia

Spiker je najavio estonsku himnu koja je potom puštena do kraja bez prekida

28.5.2026.
18:53
Sportski.net
Marianne Loorents/imago sportfotodienst/Profimedia
Hrvatska U-17 reprezentacija brzo je reagirala na početku dvoboja protiv Estonije u Tallinnu te povela već u prvoj minuti kada je Žužić Škafar zatresao mrežu domaćina. Isti igrač je prekrano zabio i drugi pogodak.

Utakmicu je prethodio i nesvakidašnji gaf tijekom izvođenja himni, hrvatska himna je, kao gostujuća, krenula prva, ali je nakon dva stiha prekinuta. Igrači su u čudu ostali stajati s rukom na srcu, čekajući nastavak koji nije uslijedio.

Umjesto toga, spiker je najavio estonsku himnu koja je potom puštena do kraja bez prekida. Domaći tehnički propust tako je obilježio uvod u susret, koji je ipak brzo prešao u sportski fokus zahvaljujući ranom pogotku mladih Vatrenih.

Utakmicu Hrvatska - Estonija na UEFA U-17 2026 Euru možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i platformi Voyo!

Hrvatska U 17Uefa U-17 2026Himna
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
