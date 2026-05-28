ŠMID Gala oduševila Zagreb: Mladi dizajneri spojili umjetnost i modu na velikoj reviji

EKSKLUZIVNE KREACIJE /

Met Gala na drugom je kraju svijeta, ali u Zagrebu je zato ŠMID Gala! Učenici Škole za modu i dizajn u Zagrebu tijekom cijele godine pripremali su jedinstvene modne kreacije koje će predstaviti na ŠMID Gali - događaju inspiriranom slavnom njujorškom Met Galom. I tu je zato ovogodišnja tema revije Consume art i bit će predstavljeno 27 ekskluzivnih modela.

'Naš dio je otvoriti vrata škole i pokazati im da jedna škola može puno toga. Na mladima svijet ostaje i gledati njihovu kreativnost, energiju je nešto što šalje poruku da imamo bolje sutra', komentirala je ravnateljica Marija Dadić Žeravica.

'Meni je posebno drago kad me Schmidt pozove da dođem sudjelovati u nekim njihovim takvim događajima, jer mislim da mlade ljude stvarno treba podržavati', rekla je manekenka Ljupka Gojić Mikić.

'Gospođica iz Avignona'

Pripreme za modnu reviju zahtijevale su sate šivanja, krojenja i organizacije, a iza svake kreacije stoji velik trud i kreativnost učenika. O tome je govorila učenica Gabrijela, koja je istaknula kako je cijeli proces bio zahtjevan, ali i vrlo zanimljiv.

'Priprema je bila dosta naporna, ali intenzivna i jako zanimljiva', rekla je Gabrijela.

Posebnu pažnju privukla je upravo njezina kreacija, nastala na temu inspiriranoj umjetnošću. Kao glavni motiv odabrala je poznatu sliku Pabla Picassa 'Gospođice iz Avignona'.

'Moja inspiracija bila je Picassova slika ‘Gospođice iz Avignona’. Na kreaciji se mogu vidjeti motivi preuzeti iz tog djela, a nastojala sam prenijeti njegovu prepoznatljivu estetiku', objasnila je.

Izrada ovakve kreacije, uz sve ostale školske obveze, zahtijevala je mnogo vremena i predanosti. Gabrijela ističe kako je na projektu radila polovinu jednog polugodišta, usklađujući kreativni rad s redovnim nastavnim zadacima.