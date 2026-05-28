Marina otkrila kako živi pod pritiskom inflacije: 'Radim dva posla da bi dogurala do 1600 eura'

KAKO ŽIVE HRVATI? /

Sada je i službeno! U borbu protiv rekordne inflacije Vlada ide sa zamrzavanjem rasta plaća, ali i cijena. S uvođenjem novih poreza i viših paušala te rezanjem državne potrošnje. Cilj je inflaciju sa sadašnjih pet spustiti na dva postotna poena.

Vladin paket mjera na snagu stupa s prvim danom nove godine, a udara na glavne uzroke rasta inflacije:

Jedan od njih je rast plaća, pa stoga dogodine više neće biti povišica za oko 250 tisuća liječnika, policajaca, vatrogasaca, učitelja, profesora i drugih u javnom i državnom sektoru.

Uvodi se i porez od 50 posto na bruto marže za velike i srednje tvrtke, mahom trgovce i uvoznike, bude li 15 posto veća od trogodišnjeg prosjeka.

Većim davanjima zahvaćen je i dio paušalnih obrtnika, čiji se broj u 10 godina povećao četiri puta.

Nešto manje će ove turističke sezone zaraditi i iznajmljivači kojima se diže paušal za kratkoročni najam: sa 70 na 100 eura, a onima koji plaćaju 100 paušal se diže na 150 eura.

Obol države u borbi s inflacijom

A kakav obol borbi s inflacijom daje država? Nastavit će sa subvencioniranjem cijena energenata i ograničavanjem cijena proizvoda.

Smanjuju i potrošnju iz proračuna pa su novom preraspodjelom, kažu, uštedjeli 1,3 milijarde eura. Odriču se i oporezivanja mirovina što su dosad činili na sve veće od 600 eura.

Pod pritiskom inflacije i građani imaju svoje računice - trenutačna stvarnost Marine, prodavačice i majke četvero djece ne zvuči dobro.

"Ja radim još dva posla da bih dogurala do 1600 eura. Samo na režiju i hranu ode 1000 eura. Imamo i stambeni kredit, tako da mi moramo ili skupljati za more, ili se odreći mora i aktivnosti s djecom", komentirala je Marina Pepelnjak iz Zagreba.

