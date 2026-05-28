Hrvati žestoko o Vladinim novim mjerama: 'Ovo je udar na građane i male poduzetnike'

Službeno su predstavljene nove mjere protiv inflacije. Od iduće godine prema planu Vlade reže se proračun do ušteda od 1,3 milijarde eura, što uključuje zamrzavanje plaća i socijalnih davanja u javnom i državnom sektoru do kraja prvog tromjesečja iduće godine.

Uvodi se nova porezna politika - oporezivanje prekomjernih bruto marži, veće oporezivanje paušalnog obrta te paušala koji plaćaju iznajmljivači kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina od iduće godine.

Kako je premijer Andrej Plenković rekao, cilj je zaustavi deficit države, dok je ministar financija objasnio efekte novih poteza Vlade SAD a.

"Trenutačno se nalazimo u fazi vrlo visokih geopolitičkih napetosti i činjenica da je šok u području cijena energenata preliven na gotovo sva svjetska gospodarstva je nešto s čim smo suočeni i u Republici Hrvatskoj. Kombinacija snažnog rasta domaće potražnje uz, kako sam već naveo, vrlo visoku razinu gospodarske aktivnosti povećava osjetljivost Hrvatske na prelijevanje energetskih šokova, a isto tako i na pregrijavanje ekonomije. Ono što želimo je sve to mjera koju ovdje predstavljamo spriječiti daljnje prelijevanje, kako energetskog šoka, tako i pregrijanost ekonomije koja kao takva čini ovu inflaciju u ovom trenutku na višim razinama od željenih", rekao je.

Reakcija privatnog sektora

Evo što su o mjerama rekli poslodavci i obrtnici:

"Ne može nitko garantirati hoće li ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune. Ja sam jasno napomenuo danas na sastanku da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena", rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

"Privatni sektor zaostaje 31 posto za prosječnom plaćom u javnom sektoru i nezgodno je što se zapravo dvostruko brže povećavala plaća u periodu koja je iza nas u odnosu na povećanje produktivnosti. To apsolutno nije održivo i već vidimo u dijelu naših industrija, kao što je metaloprerađivačka, drvna da gubimo radna mjesta. U trenutku kad se rast ekonomija usporava i vidimo da su takve prognoze moramo čuvati radna mjesta da bi to mogli. Očekujemo da mjere koje će se provoditi budu više vezane za uzroke nego posljedice inflacije", rekao je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković.

Reakcija oporbe

Žestoku kritiku Vladinih mjera uputila je i oporba. Za jedan dio predstavljenih mjera kažu da su zakašnjele, a da drugi služi - spašavanju proračuna. Posebno su kritični prema izmjenama i većim porezima za paušalne obrte i kratkoročni najam.

"Što se tiče paušal, potpuno pogrešno! Jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju tri četiri i pet nekretnina plaćali veći porez, a osoba koja ima jednu nekretninu ili ima jednu nekretninu i vikendicu plaćala bi isti porez kao što plaća danas. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti na ljude koji su samo obični radnici koje kojima se puni, možda kućni budžet", kaže Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

"Dižu poreze, obrtnicima, paušalistima. Samo da kažem tko su ti ljudi, to su samozaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje je HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu pa su se samo zaposlili. I evo, sad vam spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini. To su oni preko kojih će Plenković spašavati svoj proračun. Sramota. Sramota. I to je ocjena njegovog paketa", kaže Sandra Benčić (Možemo!).

Što mislite o novim mjerama?

Što vi mislite o novim anti-inflacijskim mjerama, pitali smo i vas u našoj redovitoj rubrici. Evo nekoliko odgovora s Facebook stranice našeg portala net.hr

"Super. Upravo su nam poskupili smještaj na moru za sljedeću godinu", komentirala je Darija Kozarić.

"Država je skupa, a očekuju od malih iznajmljivača i ostalih obrtnika da spuste cijene", poručio je Matko Filipović.

"Pretakanje iz šupljeg u prazno. To neće spriječiti inflaciju niti smanjiti cijene", smatra Mirjana Lazar.

"Smanjite PDV i past će inflacija i nenormalne cijene po trgovačkim lancima", savjetuje Stojanka Njavro.

"Ovo nisu mjere, već još veći udar na građane i male poduzetnike", komentirao je Daniel Dumenčić.

