Žestoke reakcije na Plenkovićev potez: 'Sve smo otvorili strancima, gule naše građane'

Najava vladajućih da će njihov kandidat za guvernera HNB-a biti Ante Žigman dočekana je u srijedu kritikama oporbe da je ta institucija zakazala u borbi protiv inflacije i da u postojećem ekonomskom modelu ne može ništa napraviti, a problematizirana je i činjenica da je suprug ministrice.

"S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka - bez apsolutne promjene modela ekonomije i vođenja ekonomije od strane HNB-a - sva imena su potpuno nebitna. Ovo što nam se danas događa, a bez promjene sustava - ne može spasiti ni Papa ili patrijarh", komentirao je prijedlog SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić.

Jakšić (SDP): Dok plešemo kako stranci sviraju, guverner je potpuno nebitan

Istaknuo je da je hrvatsko gospodarstvo okrenuto uvoznim lobijima, stranom krupnom kapitalu, a poljoprivreda u potpunosti nesamodostatna, kao i energetika, i ništa se ne radi da se to promijeni. "Sve smo otvorili strancima, plešemo kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Hoće li guverner HNB-a biti Pero ili Marko apsolutno je nebitno", kazao je.

Smatra i da guverner HNB-a bez Plenkovićeve volje, a tako je, kaže, posložena današnja Hrvatska, u ovom modelu ne može apsolutno ništa učiniti. "Andreja Plenkovića treba mijenjati na izborima i to je jedini put koji vidim vezano uz naš ekonomski model", rekao je Jakšić, a to što je za guvernera predložen suprug ministrice u Vladi - neka prosude građani.

Marin Živković (Možemo!) je istaknuo da po Ustavu HNB treba biti samostalna i neovisna institucija, a to da je guverner suprug članice Vlade sigurno ostavlja prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.

Podsjetio je na ranije sukobe Vlade i HNB-a jer se nisu mogli složiti tko je odgovoran za inflaciju te ocijenio da je to zdravo za demokraciju - da su takve institucije stvarno samostalne i neovisne i da u demokratskoj praksi raspravljaju tko je za što odgovoran i koje politike su dovele do određenih problema.

"Ne možemo reći da će se to tako nastaviti ako se stvarno provede odluka da guverner bude suprug ministrice. Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima, da stvarno ne bude sukoba interesa, dodatno će se narušiti povjerenje građana da su te institucije stvarno neovisne. Šteta je, bez obzira na ishod, već počinjena", ustvrdio je Živković.

Kazao je da njegova stranka želi da guverner nastavi raditi neovisne analize i govori o tome što se može raditi protiv inflacije, problema koji najviše muči naše građane. HNB je često govorio da Vlada nije poduzela dovoljno da se građani zaštite od inflacije i nadamo se da će i dalje nastaviti upozoravati na to, poručio je.

Petrov (Most): HNB treba štititi Hrvatsku i građane od cijena, a ne banke

Božo Petrov (Most) se nije htio osvrtati na konkretnog kandidata nego je naveo da guverner HNB-a treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike i mora štititi financijski sustav, ali i interese hrvatskih građana i gospodarstva, pogotovo u ovako nestabilnim geopolitičkim izazovima.

"Od svakog kandidata očekujem da bude transparentan i javno kaže sve stavove o inflaciji, rastu cijena, kreditima, o ulozi hrvatskog gospodarstva u ovakvim situacijama. Očekujem da kaže i što jest, a što nije Hrvatska narodna banka do sada dobro napravila i gdje je zakazala, pogotovo u zadnjih pet godina otkako traje inflacija, a naši građani se suočavaju s eksplodirajućim rastom cijena i troškova života", istaknuo je.

To će, kaže, biti pokazatelj za svakog kandidata je li zaista tu da zaštiti sustav i pomogne građanima i poduzetnicima. HNB treba štititi Hrvatsku, a ne banke. Prvi potez novog guvernera bi trebao biti da iskoristiti apsolutno sve poluge u rukama HNB-a da bi zaštitio građane od ovakvih cijena jer do sada je HNB, zajedno s Vladom, potpuno zakazao u zaštiti cijena”, ocijenio je.

Petrov je komentirao i činjenicu što je kandidat Ante Žigman suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman, kazavši da je to veliki rizik i da tu više nema odnosa 'supruga-suprug' nego je riječ o osobama na visokim i odgovornim pozicijama. Zapitao je koje će zaštitne mehanizme uvesti predsjednik Vlade i tko će odgovarati ako se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost, za što je ogroman rizik jer je riječ o interesima građana RH.