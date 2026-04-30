Hrvatskoj stigla neugodna vijest, reakcije su žestoke: 'Lažu nas od početka!'

Najnoviji podatak DZS-a o ubrzanju inflacije na 5,8 posto u Saboru je dočekan kritikama oporbe, koja smatra da to nije rezultat vanjskih šokova nego domaća inflacija prouzročena "nečinjenjem Vlade" te ističe da inflaciju od 5,8 posto nisu očekivali "ni oni najpesimističniji".

"Ni ja nisam očekivao ovako visoku inflaciju, očekivao sam iznad 5, ali baš 5,8 posto - tako rapidno ubrzavanje inflacije možda nisu očekivali ni oni najpesimističniji. Prošli mjesec s 3,8 na 4,8, a sada ovaj s 4,8 na 5,8 posto pokazuje da je ovo - usprkos mjerama Vlade, zamrzavanju energenata, poreznim izmjenama - ozbiljniji strukturni problem nego što i sama Vlada misli", komentirao je SDP-ov Boris Lalovac najnoviji podatak Državnog zavoda za statistiku o ubrzanju inflacije na 5,8 posto.

Lalovac (SDP): Što se tiče inflacije trend je ozbiljan, vidjet ćemo hoće li Vlada oporezivati ekstraprofit

Ovaj skok je, kaže, ozbiljniji zato što, iako su mjere donesene, inflacija raste, a dolazi i turistička sezona te upozorava da je inflacija i prošle godine počela rasti otprilike u isto vrijeme, a vrhunac je doživjela u rujnu.

"Nažalost, ne možemo očekivati da će se inflacija sada smiriti jer dolazi veća potražnja i to sigurno nisu dobre vijesti pred turističku sezonu kada kalkuliraju i turisti i oni koji formiraju cijene. Trend je od početka godine, što se tiče inflacije, vrlo ozbiljan", ustvrdio je.

Lalovac je mišljenja da je Vlada podcjenjivala inflaciju - prvo je proglasila pobjedu, a kada je počela ubrzavati, onda su govorili da ne brinemo jer je riječ od dva-tri posto, a sličan je bio i stav poslodavaca. "Percepcija onih koji se bore protiv inflacije je podcjenjivačka i zato je potrebno najprije promijeniti stav prema tom ozbiljnom problemu koji ne samo da ozbiljno ugrožava životni standard građana nego i konkurentnost poduzeća, kao i turističku sezonu". Inflacija je, kaže, pokazala da potpuno ignorira političke rasprave.

Moglo bi zabrinjavati i to što ovo nije kraj jer nam nakon turističke sezone, u rujnu dolaze nove cijene plina, koje su sada veće 30 do 40 posto nego prošle godine. Ovaj šok je, napomenuo je, sličan onome iz 2022. kada je prvo došlo do snažnog rasta cijene energenata, a tek poslije cijena hrane, i sad je pitanje hoće li ovaj vrlo veliki rast cijena energije ponovno prouzročiti rast cijena hrane.

"Vidjet ćemo hoće li Vlada ići na oporezivanje ekstraprofita i špekulanata. Očekujemo i da ponudi novi paket mjera jer dosadašnji nisu dali učinka i realni dohoci padaju. Ako bude došlo do povećanja cijena hrane, morat će ići ponovno povećanje plaća, a onda se, nažalost, približavamo crnom scenariju koji je najavio HNB da bi inflacija u Hrvatskoj mogla biti iznad sedam posto", upozorio je Lalovac.

Miloš (Možemo): To je "domaća" inflacija; Miletić (Most): Od poskupljenja 'za jednu lipu', došli smo 300 posto

Jelena Miloš (Možemo!) rekla je da se sada vidi da inflacija nije samo posljedica vanjskih šokova nego da je to "domaća inflacija", koju Vlada ne uspijeva već petu godinu za redom staviti pod kontrolu. "To je inflacija visokih cijena usluga, stanovanja, hrane te rasta cijena komunalnih usluga. Hrvatska ima među najvećim stopama inflacije u eurozoni i dok cijene građanima divljaju ministar gospodarstva izražava sumnju u podatke Državnog zavoda za statistiku. A za ministra rada inflacija je 'samo dojam koji građani imaju'", kazala je.

Navela je i da, dok su se koristile milijarde iz europskih fondova, primjerice, za privatne hotele, Hrvatska nije izgradila veću otpornost i upravo zato je ranjivija na inflaciju od svih drugih država.

"Mi smo danas zemlja koja uvozi značajne količine hrane, koja nije prehrambeno samodostatna, koja i dalje uvozi energiju unatoč iznimnom potencijalu obnovljivih izvora energije i koja nije regulirala cijene najma i cijene na tržištu nekretnina. To su sve boljke koje idu na teret Vlade, a nisu primarno izazvane eksternim šokovima”, poručila je Miloš.

Marin Miletić (Most) je istaknuo da 'nas lažu od početka'. "Od Plenkovićeve izjave 2019. da će uvođenje eura u Hrvatskoj prouzročiti poskupljenje kave za jednu lipu, mi smo od te jedne lipe došli do poskupljenja za razne prehrambene proizvode 200 do 300 posto, a neki čak i više", naglasio je.

Hrvatska je u velikim problemima što se tiče inflacije, osnovna egzistencijalna košarica je toliko narasla da je ne prati rast plaća, a s druge strane imamo gomilanje sustava, ocijenio je.

Dodao je da su vladajući nedavno u Saboru tumačili kako Hrvatska napreduje i raste zato što imamo toliko općina, a stvar je u tome, ustvrdio je, da je to biračko tijelo HDZ-a i riječ je o uhljebljivanju, pri čemu je i taj rast jedan od uzroka inflacije. S tim će se vjerojatno uhvatiti u koštac ekipa koja će doći nakon Andreja Plenkovića na idućim izborima, kazao je Miletić.

