Nagelsmann nakon sedmice: 'Uvijek je važno krenuti pobjedom'

Nogometaši Njemačke opravdali su status velikih favorita pobijedivši reprezentaciju Curacaa s uvjerljivih 7-1 (3-1) u prvoj utakmici skupine E na Svjetskom prvenstvu, koja je u nedjelju odigrana u Houstonu.

Sudar nogometnih "Davida i Golijata" nije mogao završiti drugačije, bez obzira što je reprezentacija najmanje države na svijetu koja je izborila nastup na svjetskim prvenstvima pobrala simpatije svih i malo više od pola sata bila u rezultatskoj ravnoteži s četverostrukim svjetskim prvacima te jednim od favorita za trofej i na ovom turniru.

Njemački izbornik Julian Nagelsmann:

"Trebalo nam je nešto vremena da se vratimo u utakmicu nakon izjednačenja. Curacao isto zna igrati nogomet kao što smo i vidjeli i zato me zanima kako će izgledati u nastavku turnira. Vrlo sam zadovoljan sa sedam postignutih golova i našom izvedbom u većem dijelu susreta. Uvijek je važno krenuti pobjedom i u tome smo uspjeli."

Strijelac petog gola za Njemačku Nathaniel Brown:

"Nevjerojatno je da sam zabio u svom prvom susretu na Svjetskom prvenstvu. Vrlo smo zadovoljni sa sedam golova, nepotrebno smo jednog i primili, ali možda je to bilo i dobro jer nas je razbudio. Ponosan sam na momčad koja je dobro igrala, ali moramo i poraditi na našim slabostima."

Izbornik Curacaa Dick Advocaat:

"Nije sramota izgubiti 7-1 od mnogo jačeg protivnika. Njemačka vrijedi 850 milijuna, a Curacao 25 milijuna. Moramo se potruditi da se ničija glava pretjerano ne objesi, ali nisam pretjerano zabrinut zbog toga. To što smo se i kvalificirali je već nevjerojatno i moramo to shvatiti."