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Preminuo slavni holivudski redatelj Mark Rydell, bio je nominiran za Oscara

Preminuo slavni holivudski redatelj Mark Rydell, bio je nominiran za Oscara
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Foto: VINCE BUCCI/Getty images/Profimedia

Oscarom nominirani redatelj i glumac Mark Rydell, poznat po filmovima Na zlatnom jezeru i The Rose, preminuo je u 98. godini.

15.8.2026.
18:54
Hot.hr
VINCE BUCCI/Getty images/Profimedia
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Mark Rydell, Oscarom nominirani američki redatelj i glumac, preminuo je u četvrtak, 13. kolovoza, u 98. godini života.

Rydell je preminuo prirodnom smrću u domu za starije u Woodland Hillsu u Kaliforniji, potvrdila je njegova kći Amy Rydell za The Hollywood Reporter. Vijest o njegovoj smrti objavila je i na Instagramu.

"Teško je riječima opisati koliko sam voljela svog tatu. Bio je uistinu jedinstven. Najsmješnija i najtalentiranija osoba koju sam ikad poznavala", napisala je Amy. "Neizmjerno sam zahvalna što sam bila njegova kći."

Preminuo slavni holivudski redatelj Mark Rydell, bio je nominiran za Oscara
Foto: NZ/Christophel Collection/Profimedia

Bogata karijera 

Rydell je rođen 1929. godine u New Yorku kao Mortimer Rydell, a kasnije je promijenio ime u Mark. Studirao je na Sveučilištu New York, Sveučilištu u Chicagu i Juilliardu, a potom se školovao u Neighborhood Playhouseu kod slavnog glumačkog pedagoga Sanforda Meisnera. Ondje se sprijateljio s Jamesom Deanom, s kojim je 1953. godine glumio u televizijskoj drami Glory in the Flower.

Preminuo slavni holivudski redatelj Mark Rydell, bio je nominiran za Oscara
Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch/imago stock&people/Profimedia

Glumačku karijeru započeo je 1956. godine u seriji As the World Turns. Nakon što je 1962. napustio seriju, okrenuo se režiji. Režirao je epizode brojnih popularnih televizijskih serija, među kojima su I Spy, The Wild Wild West, The Fugitive i Gunsmoke. 

Godine 1981. režirao je Na zlatnom jezeru (On Golden Pond), s Katharine Hepburn, Henryjem Fondom i Jane Fondom u glavnim ulogama. Film je ostvario velik uspjeh i donio Rydellu nominaciju za Oscara za najbolju režiju.

Henry Fonda osvojio je svoj jedini Oscar upravo za ulogu u tom filmu, dok je Katharine Hepburn osvojila Oscara za najbolju glumicu.

GlumacOscar
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