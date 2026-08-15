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TUŽNA VIJEST /

Preminula je Milena Zupančič, jedna od najvećih slovenskih glumica

Preminula je Milena Zupančič, jedna od najvećih slovenskih glumica
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Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Iza sebe je ostavila više od pet desetljeća dugu karijeru i niz nezaboravnih uloga na filmu, televiziji i u kazalištu

15.8.2026.
19:17
Hot.hr
Dusko Marusic/PIXSELL
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U 80. godini preminula je Milena Zupančič, jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih slovenskih glumica, javlja 24 ur. Rođena je 18. prosinca 1946. godine na Jesenicama, a iza sebe je ostavila više od pola stoljeća dugu karijeru u kazalištu, na filmu i televiziji.

Zupančič je glumu studirala na Akademiji za kazalište, radio, film i televiziju u Ljubljani, a profesionalnu karijeru započela je 1969. godine. Bila je dugogodišnja članica Drame Slovenskog narodnog gledališča u Ljubljani, a tijekom karijere ostvarila je više od 120 kazališnih te više od 80 filmskih i televizijskih uloga.

Preminula je Milena Zupančič, jedna od najvećih slovenskih glumica
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Još tijekom studija počela je osvajati najvažnija slovenska kazališna priznanja, a za brojne uloge, među kojima su Blanche u „Tramvaju zvanom čežnja“, Francka u „Kralju na Betajnovi“, Lenka u „Svadbi“ i Lidija u „Zidu, jezeru“, dobila je niz nagrada.

Godine 1993. primila je i Prešernovu nagradu za životno djelo, jedno od najvažnijih slovenskih kulturnih priznanja.

Od 1973. do 1977. bila je u braku s glumcem Radkom Poličem, a potom se udala za redatelja i dramatičara Dušana Jovanovića, s kojim je dobila kćer Mašu.

GlumicaSlovenija
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