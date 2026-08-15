Bogoljub bez zadrške o suprugu Marku Vuletiću, njihovoj ljubavi i životu pod povećalom javnosti

Kada se zbog ljubavi preselio iz Beograda u Zagreb, Bogoljub Veličković (38). je znao da ne mijenja samo adresu. Nova zemlja značila je novi posao, ljude, svakodnevicu, ali i život uz svog supruga, proslavljenog influencera Marka Vuletića (26). Posljednjih mjeseci i sam je postao vrlo prepoznatljiv publici, ponajviše zahvaljujući njihovim zajedničkim objavama, no Bogoljub je puno više od Markova supruga. Po zanimanju je marketinški stručnjak, godinama radi s regionalnim brendovima i iz prve ruke dobro poznaje svijet koji danas sve više određuju društvene mreže i influenceri.

U razgovoru nam otkriva kako je izgledala odluka o preseljenju, što ga je u Zagrebu iznenadilo, kako se navikava na pažnju javnosti i gdje povlači granicu između privatnog života i sadržaja koji dijeli s publikom. Govorio nam je i o Marku, poslovnim planovima, ideji o vlastitom restoranu, ali i jednoj velikoj želji koju još nije ostvario.

U kojem trenutku ste odlučili napustiti Srbiju i preseliti se u Hrvatsku? Što vas je privuklo?

Prije svega ljubav. S Markom sam odmah znao da je to to i da je sljedeći korak bio kako uskladiti posao i karijeru s novim okruženjem. Sve se posložilo za šest mjeseci. Nakon što sam potvrdio posao, sljedeći korak bila je selidba i opraštanje od obitelji, prijatelja i kolega. Par dana nakon službene selidbe krenuo sam i s radom, tako da sam se odmah vratio nekoj rutini koju sam imao.

Kako je izgledao vaš prvi period života u Hrvatskoj? Što vas je najviše iznenadilo?

Iako sam u kratkom roku promijenio cijeli život naglavačke (u pozitivnom smislu), ta promjena sredine, posla, prijatelja i okruženja bila mi je manje kaotična nego što sam očekivao. Zagreb me energijom podsjeća na Novi Sad. Ljudi su mirniji, staloženiji i grad je sporiji u odnosu na Beograd, koji je poprilično dinamičan i hektičan. Prilagodba je trajala kratko jer sam se nekako brzo uklopio u posao, ljude i grad. Generalno sam osoba koja se brzo uklopi u novu sredinu i stvori konekciju jer sam po prirodi opušten kada je u pitanju upoznavanje novih ljudi.

Koliko su život u Srbiji i Hrvatskoj zapravo slični, a u čemu vidite najveće razlike?

Ljudi imaju donekle slične ''probleme''. Gužva u prometu, brz tempo života, konstantno neko čekanje (pogotovo u zdravstvu). Velika prednost Hrvatske je što je dio EU-a, pa samim time puno toga olakšava birokratski. Za početak, ne morate čekati na graničnim prijelazima onoliko koliko se to događa građanima Srbije. I moram priznati da su Hrvati (pogotovo Zagrepčani) malo hladniji u odnosu na Srbe – nemaju taj small talk s nekim koga ne poznaju dobro. Treba im više vremena da se opuste u razgovoru i priči. Ali su svakako gostoljubivi i dragi.

Jeste li se u Zagrebu brzo osjećali kao kod kuće ili je trebalo vremena da se prilagodite?

Period selidbe mi nije bio stresan u početku. To je uz Marka išlo svojim tijekom, prirodno i polako. Imao sam neke krize nekoliko mjeseci nakon selidbe, kada te realnost života uhvati u svoje kandže, pa mi je u nekoliko trenutaka bilo teško jer su mi obitelj i prijatelji fizički daleko. A onda kažem sebi: ''Oni su samo na 400 km od tebe, uvijek možeš sjesti u auto i otići da ih vidiš''. Nije bilo teško jer pored sebe imam Marka, koji mi je puno toga olakšao i unaprijed pripremio za moj dolazak.

U posljednje vrijeme jako ste popularni zbog ljubavi s Markom. Čime vas je osvojio?

Marko je jedna divna, duhovita i jako zrela osoba. Jako smo slični po stvarima koje nas zanimaju, od glazbe i filma, preko pop kulture, do načina razmišljanja i nekih viših životnih ciljeva i generalno pogleda na svijet. On je jako karizmatičan i pažljiv, pa bih rekao da me je samom svojom pojavom osvojio.

Jeste li očekivali da ćete i sami postati toliko prepoznatljivi u javnosti?

Iskreno, nisam. Malo mi je trebalo vremena da se opustim i da tu pažnju prihvatim kao svakodnevicu. I dalje se navikavam na nju.

Kako se nosite s pažnjom koju dobivate kao par na društvenim mrežama i u medijima?

Trebalo mi je vremena da se opustim i da naučim nositi se s tom količinom pažnje. I dan-danas zna mi biti malo čudno jer sam izazvao pažnju na koju ne mogu utjecati. Lijep je osjećaj kada ti ljudi priđu, pozdrave se ili te zagrle uz poruku da si im uljepšao dan ili da nas vole. To nas i motivira da snimamo dalje i ohrabrujemo ljude da i sami krenu sa snimanjem ako to žele, a imaju strah u sebi.

Gdje povlačite granicu između privatnog života i sadržaja koji dijelite s publikom?

Svaki video koji objavimo iza sebe ima strukturu i planiranje. Neke dijelove koji su spontani ostavimo, ali nikada ne bismo objavili nekoga iz privatnog kruga ljudi ili obitelji bez njihovog odobrenja. Time poštujemo i njihovu i našu privatnost.

Kao marketinški stručnjak, kako gledate na influencere danas? Jesu li i dalje jedna od najboljih prilika za brendove?

Oni su jedan od ključnih suradnika svakog projekta. Jako su važni u održavanju odnosa između potencijalnog kupca i proizvoda jer oni na svoj način približavaju proizvod publici. Jako je bitno da se kampanja, projekt ili proizvod adaptiraju sadržaju odabranog influencera jer u suprotnom to nije sadržaj koji taj influencer snima. Sadržaj treba biti prirodan tonu i načinu rada na koji je publika kod tog influencera navikla.

Koliko vam je život u Hrvatskoj otvorio nove poslovne prilike?

Svijet marketinga se ne razlikuje puno od zemlje do zemlje. Tu ključnu ulogu imaju kontakti koje ostvariš na poslu ili posebnim projektima. Poznavajući Marka i naše slične industrije u kojima radimo, s njim sam brže došao do kontakata za pojedine projekte i kampanje na kojima sam radio. Iza sebe imam dugogodišnje iskustvo s regionalnim firmama i brendovima te mi se i dan-danas događa da upit za suradnju dođe iz Srbije ili od bivšeg kolege ili pak poznanika ili prijatelja.

Koliko vas partner motivira u poslu i razvoju novih ideja?

Jako puno. Marko puno zrelije razmišlja u odnosu na svoje vršnjake, pa moglo bi se reći i u odnosu na mene. Jako je razuman i pun podrške te često pričamo o nekom novom biznisu ili projektu.

Razmišljate li dugoročno o ostanku u Hrvatskoj ili ste otvoreni za život u nekoj trećoj zemlji?

Za sada nam je lijepo u Zagrebu i to je trenutno mjesto boravka. Voljeli bismo da u nekoj daljoj budućnosti budemo bliže moru, pa sve toplije zemlje poput Španjolske ili dalekog Tajlanda dolaze u obzir.

Imate li neku poslovnu ambiciju ili projekt koji još niste ostvarili, a voljeli biste da vam upravo sljedećih nekoliko godina bude najveći profesionalni izazov?

Volio bih da sam malo hrabriji i da svoj talent za glazbu bolje iskoristim. Najveća neostvarena želja mi je da naučim svirati klavir i da održim koncert pred nekoliko desetaka tisuća ljudi.

Gdje se vidite za pet ili deset godina – privatno i poslovno?

Volio bih da se okušam kao poduzetnik i da vodim neki manji biznis ili restoran. Znam da je ugostiteljstvo jako složeno za poslovanje, ali oduvijek me privlačila ideja da imam neko svoje malo, cool mjesto.