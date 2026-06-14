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NITKO KAO NIJEMCI /

To je taj smisao za humor: Pa, nisu se valjda došli zabavljati!?

To je taj smisao za humor: Pa, nisu se valjda došli zabavljati!?
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Njemačka je inače na svjetskim prvenstvima postigla sedam ili više golova u četiri navrata

14.6.2026.
21:25
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Nogometaši Njemačke opravdali su status velikih favorita pobijedivši reprezentaciju Curacaa s uvjerljivih 7-1 (3-1) u prvoj utakmici skupine E na Svjetskom prvenstvu, koja je u nedjelju odigrana u Houstonu. 

Felix Nmecha je već u 6. minuti postigao vodeći pogodak za Njemačku, ali je Curacao iznenadio izjednačujućim golom u 21. minuti, a strijelac je bio Livano Comenencia. Nijemci su ponovno poveli u 38. minuti golom Nice Schlotterbecka, a na 3-1 je njihovu prednost povećao Kai Havertz u petoj minuti dodatka na kraju prvog dijela, pogotkom iz kaznenog udarca. 

Već u drugoj minuti drugog poluvremena Jamal Musiala je pogodio za 4-1. Nathaniel Brown je u 68. minuti bio strijelac za 5-1, a u 78. minuti je Deniz Undav pogodio za 6-1. Konačnih 7-1 postavio je u 88. minuti Kai Havertz svojim drugim golom na utakmici. 

Njemačka je inače na svjetskim prvenstvima postigla sedam ili više golova u četiri navrata, više puta nego bilo koja druga reprezentacija na natjecanju.

Samo pet utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu ovog stoljeća vidjelo je momčad sa 7+ golova, dok su tri od tih pet postigla Njemačka:

- 8:0 protiv Saudijske Arabije (2002.)

- 7:1 protiv Brazila (2014.)

- 7:1 protiv Curaçaa (2026.)

 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Njemačka Nogometna Reprezentacija
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