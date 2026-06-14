To je taj smisao za humor: Pa, nisu se valjda došli zabavljati!?

Nogometaši Njemačke opravdali su status velikih favorita pobijedivši reprezentaciju Curacaa s uvjerljivih 7-1 (3-1) u prvoj utakmici skupine E na Svjetskom prvenstvu, koja je u nedjelju odigrana u Houstonu.

Felix Nmecha je već u 6. minuti postigao vodeći pogodak za Njemačku, ali je Curacao iznenadio izjednačujućim golom u 21. minuti, a strijelac je bio Livano Comenencia. Nijemci su ponovno poveli u 38. minuti golom Nice Schlotterbecka, a na 3-1 je njihovu prednost povećao Kai Havertz u petoj minuti dodatka na kraju prvog dijela, pogotkom iz kaznenog udarca.

Već u drugoj minuti drugog poluvremena Jamal Musiala je pogodio za 4-1. Nathaniel Brown je u 68. minuti bio strijelac za 5-1, a u 78. minuti je Deniz Undav pogodio za 6-1. Konačnih 7-1 postavio je u 88. minuti Kai Havertz svojim drugim golom na utakmici.

Njemačka je inače na svjetskim prvenstvima postigla sedam ili više golova u četiri navrata, više puta nego bilo koja druga reprezentacija na natjecanju.

7 - Alemania 🇩🇪 ha marcado siete o más goles en cuatro ocasiones en la @fifaworldcup_es, más veces que cualquier otra selección en la competición.



Rodillo. pic.twitter.com/14bUxz9a9J — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2026

Samo pet utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu ovog stoljeća vidjelo je momčad sa 7+ golova, dok su tri od tih pet postigla Njemačka:

- 8:0 protiv Saudijske Arabije (2002.)

- 7:1 protiv Brazila (2014.)

- 7:1 protiv Curaçaa (2026.)

7 - Only five FIFA World Cup matches this century have seen a team score 7+ goals, while three of those five have been by 🇩🇪 Germany:



8-0 v Saudi Arabia (2002)

7-1 v Brazil (2014)

7-1 v Curaçao (2026)



Ruthless. pic.twitter.com/PGDJBl73Bg — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026 239 - Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Almanya, Brezilya'yı (238) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan ülke oldu. Şov. pic.twitter.com/UvKFDNFkIK — OptaCan (@OptaCan) June 14, 2026