Ležerna, a neodoljiva: Brineta u bijeloj košulji zasjenila je šetnicu uz Muru

Šetnica svete Barbare u Murskom Središću i ove je nedjelje privukla brojne šetače koji su sunčan i topao dan iskoristili za boravak uz Muru. Posebnu pažnju plijenile su zgodne dame i djevojke u ležernim ljetnim kombinacijama, koje su šetnju iskoristile za druženje, kavu i uživanje u ugodnom ambijentu.

Uz rijeku su se mogli vidjeti posjetitelji svih generacija, a opuštene modne kombinacije, osmijesi i dobro raspoloženje dodatno su začinili ljetnu atmosferu.

Tko je sve prošetao Šetnicom svete Barbare, pogledajte na eMedjimurje.hr.