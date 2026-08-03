Ležerna, a neodoljiva: Brineta u bijeloj košulji zasjenila je šetnicu uz Muru

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Šetnica svete Barbare u Murskom Središću i ove je nedjelje privukla brojne šetače koji su sunčan i topao dan iskoristili za boravak uz Muru. Posebnu pažnju plijenile su zgodne dame i djevojke u ležernim ljetnim kombinacijama, koje su šetnju iskoristile za druženje, kavu i uživanje u ugodnom ambijentu.
Uz rijeku su se mogli vidjeti posjetitelji svih generacija, a opuštene modne kombinacije, osmijesi i dobro raspoloženje dodatno su začinili ljetnu atmosferu.
Tko je sve prošetao Šetnicom svete Barbare, pogledajte na eMedjimurje.hr.