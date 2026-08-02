Apokaliptični prizori u mediteranskoj turističkoj meki: Evakuacija u nekoliko gradova

Grčki vatrogasci nastavili su se u nedjelju boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi bili su na terenu cijelu noć u planinama Kiteron, uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije.

U zoru su vatrogasni zrakoplovi i helikopteri nastavili svoje operacije, izvijestila je državna televizija ERT. Plamen se povremeno brzo širio zbog jakih vjetrova. Područja Venize i Psathe bila su posebno teško pogođena.

Hitne službe rekle su da se požar nastavlja kretati prema istoku i sada je samo nekoliko kilometara od grada Megare, otprilike 50 kilometara zapadno od grčke prijestolnice. Prema službenim izvještajima, najmanje 500 vatrogasaca bori se s požarima, uključujući ekipe iz Rumunjske i Francuske.

Glasnogovornik vatrogasne službe izjavio je da je dosad na nacionalnoj razini uhićeno 13 osoba pod optužbom za izazivanje požara iz nehaja.

Veliki šumski požar bukti i na otoku Kefaloniji. Međutim, ERT je izvijestio da nijedan grad tamo trenutačno nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni.

Nekoliko je gradova dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno, prema medijskim izvještćima, iako nije bilo službene potvrde te informacije.

Opožareno je oko 10 tisuća hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu atenskog područja, prema procjeni meteorologa objavljenoj na informativnom portalu Protothema.