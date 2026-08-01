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NIJE SLUČAJNOST /

Znate li što pasmina vašeg psa doista otkriva o vašem karakteru? Evo što kažu stručnjaci

Znate li što pasmina vašeg psa doista otkriva o vašem karakteru? Evo što kažu stručnjaci
Foto: Pexels
Veza između čovjeka i psa odavno nadilazi odnos vlasnika i kućnog ljubimca. Iako se često kaže da ljudi s vremenom počnu nalikovati svojim psima, sve je više dokaza da sličnosti postoje već u trenutku odabira pasmine. Psihološka istraživanja pokazuju da izbor psa nije slučajan, već može odražavati osobnost, navike i način života njegova vlasnika. Stručnjaci pritom ističu kako određene pasmine privlače ljude sa sličnim karakternim osobinama. Upravo zato pas kojeg netko odabere može otkriti mnogo više od njegovih preferencija kada su u pitanju kućni ljubimci. U nastavku doznajte što vaša omiljena pasmina psa može reći o vama.
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Zašto netko bira energičnog haskija, a netko mirnog buldoga ili razigranog labradora? Odgovor se možda krije u osobnosti, a ne samo u izgledu ili karakteru psa. Brojna psihološka istraživanja pokazala su da ljudi često nesvjesno biraju pasmine koje najbolje odgovaraju njihovim vlastitim osobinama i životnom stilu.

U analizama se najčešće koristi model "Velikih pet", koji osobnost opisuje kroz otvorenost, savjesnost, ekstraverziju, ugodnost i neuroticizam. Rezultati pokazuju da izbor psa može otkriti mnogo o tome kakvi smo kao osobe, piše Upworthy.

Pogledajte u galeriji što pojedine pasmine govore o vlasnicima.

1.8.2026.
20:11
Antonela Ištvan
Pexels
PsiPasminaVlasnici PasaPas
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