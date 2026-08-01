Znate li što pasmina vašeg psa doista otkriva o vašem karakteru? Evo što kažu stručnjaci

Zašto netko bira energičnog haskija, a netko mirnog buldoga ili razigranog labradora? Odgovor se možda krije u osobnosti, a ne samo u izgledu ili karakteru psa. Brojna psihološka istraživanja pokazala su da ljudi često nesvjesno biraju pasmine koje najbolje odgovaraju njihovim vlastitim osobinama i životnom stilu.

U analizama se najčešće koristi model "Velikih pet", koji osobnost opisuje kroz otvorenost, savjesnost, ekstraverziju, ugodnost i neuroticizam. Rezultati pokazuju da izbor psa može otkriti mnogo o tome kakvi smo kao osobe, piše Upworthy.

Pogledajte u galeriji što pojedine pasmine govore o vlasnicima.