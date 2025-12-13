Dirljivi trik ljubimca uspio privući pažnju vlasnika i postao hit: 'Srce mi se slama'

Vlasnik psa postao je viralan nakon što je na društvenim mrežama podijelio preslatko, ali istovremeno i srcedrapajuće ponašanje svog ljubimca. Vlasnik labradora Beaua objavio je na TikToku video koji je dirnuo stotine tisuća ljudi i pokrenuo raspravu o tome koliko su naši ljubimci zapravo pametni.

Pametan trik koji je rastopio srca

U videu pas Beau laje na kameru za nadzor ljubimaca dok je sam u praznoj kući. Vlasnik je uz video dodao i tekstualni opis koji objašnjava situaciju.

"Moj pas je shvatio da će mi, ako laje na kameru dok sam vani, stići notifikacija pa ću razgovarati s njim. Ne znam je li to super slatko ili srcedrapajuće", napisao je.

Čini se da se internet složio s njegovom dilemom, jer je video brzo prikupio više od milijun pregleda i stotine tisuća lajkova, a komentari su se samo nizali.

Lavina komentara na društvenim mrežama

Stotine korisnika podijelile su svoje reakcije u komentarima, suosjećajući s vlasnikom i diveći se psu, prenosi People.

"To je kao kad te dijete zove na posao zbog potpuno nevažnih stvari", napisao je jedan korisnik.

"Srce bi mi puklo. Nedostaješ mu", dodao je drugi.

"Tako je pametan što je to shvatio. Voljela bih da moj pas zna koliko ga često provjeravam pa da shvati da zapravo nikad nije sam jer ga stalno gledam", komentirao je treći.

Beau, pas koji je već internetska zvijezda

Na svom profilu vlasnik redovito objavljuje simpatične snimke svog ljubimca. Beauova inteligencija i šarm već su ranije osvojili publiku.

U rujnu je podijelio video energičnog Beaua uz opis: "Bojim se poslati psa na profesionalni trening. Što ako ga 'poprave' pa više ne bude smiješan?"

Kasnije istog mjeseca ponovno je rastopio srca pratitelja. Objavio je video na kojem se isprva vidi samo prazan prostor dok uz tekst: "Mogu zvati svog psa 5 puta i ne dobiti nikakav odgovor."

"Ali čim kažem: 'Što je ovo?'", nastavio je, najednom se pojavila Beauova glava sa znatiželjnim pogledom usmjerenim ravno u kameru.

Beauovi videozapisi nisu samo zabavni, već i dirljiv podsjetnik na snažnu vezu između vlasnika i njihovih ljubimaca, koja u digitalnom dobu pronalazi nove i neočekivane načine izražavanja.

