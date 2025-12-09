Stručnjak upozorava nove vlasnike pasa: 'Ključno pravilo morate slijediti od prvog dana'
Postoji pravilo kojeg se morate od prvog dana pridržavati pri odgoju psa, tvrdi biheviorist za pse
Kako se bliži blagdansko razdoblje, mnogi će sretnici u svoje domove za Božić dovesti novog štenca. Ipak, ključno je zapamtiti da pas nije vaša obaveza samo za Božić, već za cijeli život.
Morate osigurati da ljubimac odrasta u pravom okruženju i ima dovoljno strukture u životu. Zanemarivanje tih potreba može dovesti do brojnih problema u budućnosti, zbog čega stručnjaci nude svoje savjete.
Tako je Will Atherton, vodeći klinički biheviorist za pse s gotovo milijun pratitelja na TikToku, na toj platformi podijelio ključan savjet za sve nove vlasnike pasa. Prema Willu, postoji pravilo kojeg se morate pridržavati pri odgoju psa, a za optimalne rezultate trebali biste ga slijediti od prvog dana.
Zašto je važno da štene nauči biti samo?
Iako je gotovo nemoguće odoljeti porivu da svaku sekundu provedete sa svojim novim psićem, od presudne je važnosti da mu povremeno pružite i malo vremena nasamo. To mu pomaže da se od najranije dobi navikne biti sam, što je ključno za njegov pravilan razvoj.
Ako zanemarite ovaj korak, pas neće razviti zdrave navike. To ne mora biti ništa dramatično – možete ga poticati da spava samostalno ili ga ostaviti kod kuće dok nakratko odete u trgovinu.
Počnite odmah kako biste izbjegli probleme
S ovim procesom treba započeti od prvog dana, inače bi vaše štene moglo razviti separacijsku anksioznost.
Will je dodao: "U redu je učiti ih da provode vrijeme sami. Morate imati plan i provoditi ga".
Kako piše Mirror, ako se ovo pravilo primjenjuje ispravno od samog početka, vaš će se pas "znati smiriti i postati opušten, staložen i dobro odgojen pseći suputnik".
Što ako ste već propustili priliku?
Međutim, ako do sada niste slijedili ovaj savjet, nije sve izgubljeno. Iako je teže, i stariji psi mogu naučiti nove navike uz dosljednost i strpljenje. Potražite dodatne savjete stručnjaka i zapamtite da je ključ uspjeha u postepenom i pozitivnom pristupu.
