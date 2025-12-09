Stručnjak upozorava nove vlasnike pasa: 'Ključno pravilo morate slijediti od prvog dana'

Kako se bliži blagdansko razdoblje, mnogi će sretnici u svoje domove za Božić dovesti novog štenca. Ipak, ključno je zapamtiti da pas nije vaša obaveza samo za Božić, već za cijeli život.

Morate osigurati da ljubimac odrasta u pravom okruženju i ima dovoljno strukture u životu. Zanemarivanje tih potreba može dovesti do brojnih problema u budućnosti, zbog čega stručnjaci nude svoje savjete.

Tako je Will Atherton, vodeći klinički biheviorist za pse s gotovo milijun pratitelja na TikToku, na toj platformi podijelio ključan savjet za sve nove vlasnike pasa. Prema Willu, postoji pravilo kojeg se morate pridržavati pri odgoju psa, a za optimalne rezultate trebali biste ga slijediti od prvog dana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zašto je važno da štene nauči biti samo?

Iako je gotovo nemoguće odoljeti porivu da svaku sekundu provedete sa svojim novim psićem, od presudne je važnosti da mu povremeno pružite i malo vremena nasamo. To mu pomaže da se od najranije dobi navikne biti sam, što je ključno za njegov pravilan razvoj.

#separationanxiety #puppytips #dogtrainer ♬ original sound - Will Atherton (MSc) @iamwillatherton One of the biggest mistakes I see new puppy owners make? 💥 Waiting too long to start teaching their dog how to be calm and comfortable on their own. Separation anxiety doesn’t come out of nowhere - it builds when we don’t show our dogs how to settle, self-soothe, and feel safe without us there. That’s why it’s absolutely crucial to start from day one. Not week two. Not once they’ve “settled in.” The first 24 hours with your puppy matter more than you think. Create calm routines. Build independence early. And make being alone feel normal - not scary. If you want help getting it right, we cover this inside our free Principles of Perfect Puppy Training course. It’s free, simple, and proven to work. ✅ Link’s in bio to join now and start your journey the right way. #puppytraining

Ako zanemarite ovaj korak, pas neće razviti zdrave navike. To ne mora biti ništa dramatično – možete ga poticati da spava samostalno ili ga ostaviti kod kuće dok nakratko odete u trgovinu.

Počnite odmah kako biste izbjegli probleme

S ovim procesom treba započeti od prvog dana, inače bi vaše štene moglo razviti separacijsku anksioznost.

Will je dodao: "U redu je učiti ih da provode vrijeme sami. Morate imati plan i provoditi ga".

Kako piše Mirror, ako se ovo pravilo primjenjuje ispravno od samog početka, vaš će se pas "znati smiriti i postati opušten, staložen i dobro odgojen pseći suputnik".

Što ako ste već propustili priliku?

Međutim, ako do sada niste slijedili ovaj savjet, nije sve izgubljeno. Iako je teže, i stariji psi mogu naučiti nove navike uz dosljednost i strpljenje. Potražite dodatne savjete stručnjaka i zapamtite da je ključ uspjeha u postepenom i pozitivnom pristupu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'