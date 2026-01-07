Hrvatski rukometaši na prvom velikom ispitu: 'Trebamo to napraviti da šokiramo sve'

Točno 10 dana ostalo je do Europskog rukometnog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, a hrvatska reprezentacija uz problema zbog ozljeda sljedeći tjedan putuje u Malmo. No, rukomet na RTL vraća se već sutra - u zagrebačkoj Areni igra se prva je od dviju pripremnih utakmica protiv Njemačke. Priču donosi reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić.

Vrijeme za rukomet - počinje! Prije prvog, velikog ispita sutra protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni, naši rukometaši pripreme privode kraju u svojoj tradicionalnoj bazi u Prelogu gdje danima vlada sjajna atmosfera.

"Ja mislim da za ovo kratko vrijeme, da jako dobro funkcioniramo, stvarno smo bolji što se tiče tempa unaprijed, tu sam se iznenadio da smo jako puno napredovali.", rekao je reprezentativac Josip Šimić.

Kako će Dagur Siggurdson posložiti reprezentaciju, još ima upitnika. No, na raspolaganju ima 22 igrača, 20 ih vodi u Malmo. Veliki udarac jer na Euru gotovo sigurno bez jednog od ključnih pivota Marina Šipića, junaka četvrtfinala Svjetskog prvenstva, no nada još postoji.

Za 10 dana čeka nas autsajder Gruzija, pa Nizozemska kao ključna utakmica i onda Šveđani kao domaćini u toj skupini. Što možemo očekivati od prvog kruga?

"Sve tri ekipe jako dobre, trebamo se paziti, ne gledati tko je bolji, lošiji, ići u svaku utakmicu sto posto i onda za kraj domaćina pobjediti tako da šokiramo sve", odgovorio je Šimić.

A kakav je Ivan Martinović kao kapetan?

"Ima jako dobar odnos sa svim igračima, zabavno je s njim, nije toliko strog, meni je super kapetan!"

Svaki ljubitelj rukometa u Hrvatskoj može pratiti sve utakmice prvenstva jer prava prijenosa drži RTL, uključujući i sve susrete hrvatske reprezentacije - uživo na televiziji i platformi VOYO. Također, tekstualni prijenos svih utakmica Hrvatske možete pratiti na portalu Net.hr.

Mladi igrači su se dobro uklopili, što se i vidjelo u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije krajem prosinca u Poreču.

"Tako je i meni bilo, lagano se uklopiti u momčad, svi se bore, svi su mladi, grizu. Tako i treba biti."

Prvo sutra prva provjera protiv jedne od najboljih svjetskih rukometnih reprezentacija, Njemačke, čije igrače itekako dobro poznaje Matej Mandić koji je od ove sezone član europskog prvaka Magdeburga.

"Ekipa koja je fenomenalno sastavljena, u Bundesligi igraju svi, ja ih sve više manje poznajem, to su jako dobr indvidiualci, momčad koja će praviti probleme svim reprezentacijima Europe", poručuje Mandić.

Sve je spremno za generalnu probu i još jedan rukometni spektakl iz zagrebačke Arene koja budi najljepša sjećanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši sitno broje do odlaska na Europsko prvenstvo​