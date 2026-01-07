Vujović o Hrvatskoj i Duvnjaku: 'Reprezentacija vam je nepoznanica, a Dule jedan od najboljih ikad'

Veselin Vujović, poznati rukometni trener i legendarni bivši igrač, u razgovoru za Net.hr detaljno analizira stanje i mogućnosti hrvatske rukometne reprezentacije uoči nadolazećeg Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Dan prije spektakularnog pripremnog dvoboja s reprezentacijom Njemačke u Areni Zagreb koja se igra u četvrtak, Vujović iznosi svoja razmišljanja o utakmici, Hrvatskoj, Njemačkoj, Domagoju Duvnjaku, glavnim favoritima za medalju na EP-u, te kontroverzama koje prate moderni rukomet...

HRVATSKA NA EP-U/Što možemo očekivati, treba li se bojati skandinavskog monopola i kako protiv 'stroja za mljevenje mesa'?

Druga utakmica naših rukometaša protiv Njemačke na rasporedu je u nedjelju u Hannoveru. Taj sraz će biti generalka hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji za EP.

Srebro je Hrvatskoj strahoviti poticaj, za sve igrače, za izbornika Sigurdssona, ali ovaj EP pravi je test za Hrvatsku i očekujem da hrvatska rukometna reprezentacija odigra na najvećem nivou, da pruži sve od sebe. Onda će to pokazati koliko ste spremni u ovom trenutku osvajati medalje. Veselin Vujović za Net.hr.

Njemačka kao savršen test u punoj Areni

Vujović smatra kako je Hrvatska izabrala idealnog protivnika za posljednju provjeru pred EP. Prijateljska utakmica protiv Njemačke bit će pravo mjerilo kvalitete i pokazatelj stvarnog stanja u kojem se nalaze izabranici Dagura Sigurdssona.

"Apsolutno se slažem sa Sigurdssonom da je izabran adekvatan protivnik. Njemačka je osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama i imamo također osvajača medalje sa SP-a, a to je Hrvatska. Znači, radi se o jednom vrhunsko duelu, to je evidentno. Njemačka je jedna reprezentacija u usponu, s puno mladih igrača koji dolaze iz najjače lige na svijetu, Bundeslige i svakog vikenda igraju sjajne utakmice. Isto tako, dosta hrvatskih igrača igra po njemačkim klubovima. Siguran sam da će Arena u Zagrebu biti puna, da će to biti jedan spektakl. Netko će reći kako je to pripremna utakmica i kako rezultat nije u prvom planu, a ja ću reći da je. Rezultat je uvijek u prvom planu. Onaj tko pobijedi dobit će veliki impuls, a onaj tko bude izgubio reći će 'dobro, čeka nas EP'. Izbornici malo kalkuliraju s izjavama. Naravno da je prvi korak jako važan i da je psihološki moment na strani onog tko bude pobijedio. Prognoziram pobjedu Hrvatske!", kaže u uvodu Veselin Vujović koji očekuje jednu izuzetno dobru utakmicu.

Hrvatska s Duvnjakom i bez njega dvije su različite priče

Kada je riječ o hrvatskoj reprezentaciji, Vujović je oprezan u prognozama i opisuje je kao svojevrsnu "nepoznanicu".

"Na prošlom SP-u uzeli ste medalju s dosta sreće, ali sreća je faktor koji je uvijek tu, bez sreće ne ide u sportu. Srebro je Hrvatskoj jedan strahoviti poticaj, za sve igrače, za izbornika Sigurdssona, ali ovaj EP pravi je test za Hrvatsku i očekujem da hrvatska rukometna reprezentacija odigra na najvećem nivou, da pruži sve od sebe. Onda će to pokazati koliko ste spremni u ovom trenutku osvajati medalje."

Hrvatska bez Duvnjaka i sa Duvnjakom dvije su različite Hrvatske, a Duvnjaka više nema u reprezentaciji...

"Apsolutno, nebo i zemlja. Uvijek sam to govorio i vi znate moje mišljenje o Domagoju Duvnjaku. Ponavljao bih se kad bi rekao da ga obožavam i smatram da je Domagoj Duvnjak jedan od najboljih rukometaša na svijetu svih vremena."

'Skandinavci i Francuzi su iznad svih'

Na pitanje o favoritima za osvajanje Europskog prvenstva u rukometu 2024., Vujović nema previše dvojbi. Smatra kako su skandinavske reprezentacije, uz vječno snažnu Francusku, glavni kandidati za zlato, dok Hrvatsku i Njemačku vidi u drugom krugu favorita.

"Mislim da su Hrvatska i Njemačka u drugoj grupi favorita za osvajanje medalja. Prije svih tu su skandinavske zemlje jer igraju doma i Francuska. Moguće je da iznenade i reprezentacije poput Portugala, koja s braćom Costa izgleda odlično, ali Nijemce, iskreno, ne očekujem u borbi za medalju. Što se tiče Švedske s kojom Hrvatska igra posljednju utakmicu u prvoj fazi turnira u skupini E, Šveđani su jedna rukometna reprezentacija labilnog karaltera. Dakle, imaju izuzetne igrače, kvalitetu, jednom su se poskliznuli organizirajući veliko natjecanje kod njih doma. Mislim da će sad to puno ozbiljnije izgledati i Skandinavci su jedan nivo, tako mi se čini, tako to ja vidim, nivo više od ostalih, zajedno s Francuzima", procjenjuje Vujović.

Za Hrvatsku bi, prema njegovom mišljenju, uspjeh bio plasman među pet ili šest najboljih reprezentacija, čime bi se osigurao put prema Olimpijskim igrama.

"Ako budete među šest prvoplasiranih, to je odličan rezultat", tvrdi Veselin Vujović.

Strah od skandinavskog lobija i sudačkih odluka

Osim protivnika na terenu, Vujović se osvrnuo i na potencijalne vanjske faktore koji mogu utjecati na ishod prvenstva. Posebno je istaknuo temu sudačkog lobija i dominantnog utjecaja skandinavskih zemalja unutar EHF-a, što bi moglo ići na štetu drugih reprezentacija.

Spomenuta su i nejasna pravila, poput onog o pasivnom napadu, gdje se sucima ostavlja previše prostora za slobodnu procjenu, što dovodi do kontroverzi. Trebalo bi se uvesti, slaže se i Vujo s tim, odbrojavanje vremena kao u košarci...

"Sve dok se u rukometu ne ograniči napad na određeno vrijeme i dok se ne uvede 'challenge' da treneri mogu provjeriti je li sedmerac, linija ili priznat ili nepriznat pogodak, kao što postoji u drugim sportovima, da treneri mogu provjeriti sporne odluke, uvijek će postojati sumnja u regularnost i ispravnost takvih stvari. Sudačke odluke uvijek će biti diskutabilne", upozorava Vujović. Na kraju, legendarni rukometaš poručuje kako se, unatoč svemu, nada sretnom kraju za Hrvatsku, koja će svoju prvu utakmicu na EP-u odigrati 17. siječnja u Malmou protiv Gruzije.

"Gledajte, pričati o tome, o mogućom sudačkim odlukama na štetu Hrvatske ili nekog drugog, o mogućem skandinavskom lobiju i monopolu na suce, u ovom trenutku je glupo jer Europsko rukometno prvenstvo još nije ni počelo. Pričekat ćemo i vidjeti kako će se stvari odvijati na samom turniru", zaključio je Veselin Vujović.

