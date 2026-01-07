Evo kad i gdje gledati spektakularnu utakmicu Hrvatske na koju svi žele ići

Hrvatska muška rukometna reprezentacija uskoro započinje nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmöu. Do prve utakmice u skupini E protiv Gruzije ima još 10 dana. Izabranici Dagura Sigurdssona bruse formu i pripremaju se u Prelogu, a nakon Sjeverne Makedonije u Poreču, gdje je igrala šarena, mlada, dosad neviđena Hrvatska koja je pobijedila tu utakmicu, naši rukometaši imaju drugi pripremni ogled za EP. I to kakav.

Njemačka je pravi ispit

Protiv Njemačke u četvrtak u Areni Zagreb, jedne od najboljih svjetskih rukometnih reprezentacija, jednog od favorita EP-a za najviša postolja, protiv reprezentacije koja dolazi iz zemlje koja ima najjaču rukometnu ligu na svijetu - Bundesligu. Emisija Vrijeme je za rukomet počinje na glavnom kanalu RTL-a u 20.00, a utakmica Hrvatska - Njemačka na rasporedu je od 20.30. Druga utakmica naših rukometaša protiv Njemačke na rasporedu je u nedjelju u Hannoveru. Taj sraz će biti generalka hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji za EP. Obje utakmice moći ćete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti na portalu Net.hr, kao i sve utakmice naših rukometaša na EP-u.

Sigurdsson: 'Dvije smo godine zajedno, manje nam treba da uđemo u ritam'

Dagur Sigurdsson je na pripremama kazao:

"Već smo dvije godine zajedno, uglavnom u istom sastavu, pa nam je potrebno manje vremena da uđemo u ritam. Sada možemo raditi i na uvođenju novih stvari i razvijati se kao momčad", priča izbornik Sigurdsson.

Radi se u Prelogu maksimalno ozbiljno i odgovorno, a o svemu se brine kapetan Ivan Martinović koji će prvi put u toj ulozi povesti Hrvatsku na veliko natjecanje.

"Slušaju svi! Mislim da su svi profesionalci, imamo svi tu disciplinu, radimo svi dobro, svatko daje svoj maksimum i mogu stvarno biti zahvalan kakvu ekipu imam", izjavio je novi kapetan reprezentacije Hrvatske u rukometu.

'Klarica, Srna, Lučin dobro su. Ne vidim nikakve probleme'

Dobra vijest je da Zvonimir Srna, Tin Lučin i Luka Lovre Klarica, koji su donedavno imali problema s ozljedama, sada konačno treniraju punom snagom i nemaju nikakvih poteškoća. Loša je vijest ta da su Marin Šipić i Leon Ljevar out za EP.

"Klarica, Srna, Lučin - svi su dobro. Ne vidim kod njih nikakve probleme, ali uobičajeno je da u ovom razdoblju neki igrači imaju manjih poteškoća. Zbog toga je s nama ovdje velik liječnički tim. Nadam se da će svi proći kroz ovu fazu bez velikih ozljeda", izjavio je izbornik Dagur Sigurdsson.

Nakon svjetskog srebra, Hrvatsku ostale reprezentacije gledaju drukčijim očima. Sada taj uspjeh treba opravdati i na europskom terenu. Svjestan je toga i vratar reprezentacije, Dominik Kuzmanović, najbolji hrvatski rukometaš u prošloj 2025. godini...

Bitno je EP otvorit s pobjedom

"Mogu reći da je bila jako dobra godina. Mislim da je na našem prvenstvu postavljen temelj i zbog toga sam jako sretan. Naravno da je lijepo primiti nagradu, ali evo sad se već fokusiramo na druge stvari odnosno na prvenstvo", istaknuo je Dominik Kuzmanović.

U Malmöu nas čeka start protiv Gruzije pa ključna utakmica s Nizozemskom te za kraj prvog kruga - domaćin Švedska. Samo dvije reprezentacije prolaze dalje.

"Da, nadamo se da ćemo ponoviti nešto ovako lijepo kao i prije godinu dana. Nadam se da ćemo krenuti s pobjedom protiv Gruzije, ali trebamo se protiv Nizozemske jako dobro pripremiti. Igraju brz rukomet. Pogotovo Steins koji ima tu kontrolu u napadu pa jedan Versteijnen koji trenutno igra na velikoj razini na desnom vanjskom. Mislim da tu trebamo staviti fokus i nadam se uzet dva boda", zaključio je kapetan Ivan Martinović.

