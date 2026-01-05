Novi peh za hrvatsku reprezentaciju: Za Europsko prvenstvo otpao sjajan šuter

Momčad Dagura Sigurdssona doživjela je novi težak udarac. Za Europsko prvenstvo je otpao lijevi vanjski Leon Ljevar.

Ljevar je briljirao protiv Makedonije u pripremnoj utakmici. Riječ je o sjajnom šuteru i on je trebao biti tajno oružje hrvatskog izbornika za nadolazeći Euro, ali nažalost došlo je do ozljede medijalnog ligamenta koljena i Ljevar će morati na operaciju. Riječanin Ljevar inače igra za Slovan.

U kadru su od lijevih vanjskih Srna, Lučin, Mamić i Ćeško. Hrvatska se okupila u Prelogu i u četvrtak će odigrati pripremnu utakmicu protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni, a tri dana kasnije ponovno će se susresti u Hannoveru. Obje utakmice možete gledati na RTL-u i platformi Voyo.

