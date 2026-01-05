FREEMAIL
KAKVA ŠTETA /

Novi peh za hrvatsku reprezentaciju: Za Europsko prvenstvo otpao sjajan šuter

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Riječ je o sjajnom šuteru i on je trebao biti tajno oružje hrvatskog izbornika za nadolazeći Euro

5.1.2026.
19:18
Sportski.net
Momčad Dagura Sigurdssona doživjela je novi težak udarac. Za Europsko prvenstvo je otpao lijevi vanjski Leon Ljevar.

Sve o Europskom rukometnom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr. 

Ljevar je briljirao protiv Makedonije u pripremnoj utakmici. Riječ je o sjajnom šuteru i on je trebao biti tajno oružje hrvatskog izbornika za nadolazeći Euro, ali nažalost došlo je do ozljede medijalnog ligamenta koljena i Ljevar će morati na operaciju. Riječanin Ljevar inače igra za Slovan

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO. 

U kadru su od lijevih vanjskih Srna, Lučin, Mamić i Ćeško. Hrvatska se okupila u Prelogu i u četvrtak će odigrati pripremnu utakmicu protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni, a tri dana kasnije ponovno će se susresti u Hannoveru. Obje utakmice možete gledati na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hobotnica, topnik i granitni pivot: Tko su nova lica hrvatske reprezentacije?

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
