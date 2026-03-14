GLAMUR I ELEGANCIJA /

Riječ modnog stručnjaka: Ovo su najbolje Oscarovske kreacije svih vremena

Foto: Cinema Legacy Collection/Hollywood Archive/Profimedia
Audrey Hepburn 1954. - Suradnja Hubert de Givenchyja i Audrey Hepburn legendarna je i poznato je kako su osim što su modno surađivali ostali bliski prijatelji do njezine smrti. Upoznali su se na snimanju filma Sabrina 1954. gdje je on trebao načiniti neke toalete koje će njezin lik u filmu nositi. Taman u to vrijeme Audrey je bila nominirana za Oscara za prethodni film Praznik u Rimu. Toliko su kliknuli na prvu da ga je ona zamolila da joj kreira haljinu za tu svečanost, gdje je na kraju i osvojila nagradu za najbolju glumicu. Bio je to tek početak njihove dugogodišnje plodonosne suradnje.
Već desetljećima dodjela nagrade Oscar nije samo najvažnija večer u filmskoj industriji, nego i jedna od najvećih modnih pozornica na svijetu. Crveni tepih uoči te najprestižnije filmske nagrade svake se godine pretvara  u svojevrsnu pistu na kojoj uzvanici predstavljaju neke od najzapaženijih modnih trenutaka u povijesti popularne kulture. 

Haljine koje ondje vidimo često nadilaze samu večer dodjele nagrada – ulaze u modnu povijest, oblikuju trendove i postaju dio kolektivne memorije gotovo jednako kao i filmovi koji su te večeri nagrađeni.

Od glamura starog Hollywooda do suvremenih couture kreacija, Oscarovski crveni tepih  tako je kroz desetljeća postao mjesto je gdje se susreću film, moda i spektakl. Pojedine haljine pamte se desetljećima: zbog hrabre siluete, savršene elegancije, modnog rizika ili trenutka u kojem su se pojavile. Upravo zato mnogi modni kritičari Oscare prate s jednakim zanimanjem kao i filmofili.

Uoči nove dodjele nagrada, filmski i modni kritičar Nenad Korkut izdvojio je 14 najimpresivnijih Oscarovskih haljina svih vremena te obrazložio zašto su toliko posebne i važne.

Njegov izbor podsjeća da je povijest Oscara, osim velikih filmskih pobjeda, ispisana i nezaboravnim modnim trenucima koji su obilježili čitave epohe – i dokazali da je crveni tepih ponekad gotovo jednako važan kao i sama pozornica

U galeriji pogledajte Korkutovih izbor najboljih toaleta svih vremena

14.3.2026.
8:31
Iva Rebac
Profimedia
OscarHaljineNajljepše HaljineNenad Korkut
