FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DVORIŠTEM ODZVANJAJU JECAJI /

Slomljeni od boli: Obitelj i prijatelji stigli na posljednji ispraćaj brata Darka Lazića

Slomljeni od boli: Obitelj i prijatelji stigli na posljednji ispraćaj brata Darka Lazića
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
1 /19
VOYO logo

Srpski folk pjevač Darko Lazić danas u selu Brestač ispraća na posljednji počinak svog brata Dragana (32), koji je poginuo u teškoj prometnoj nesreći na cesti prema Šabcu.

Draganovi posmrtni ostaci sinoć su dopremljeni u obiteljsku kuću, gdje su članovi obitelji cijelu noć proveli uz bijeli lijes. Majka Branka, brat Darko i Draganova supruga nisu se odvajali od njega, a dvorištem su se, prema riječima okupljenih, prolomili jecaji i plač.

Unatoč velikoj boli, Darko Lazić pokušava biti oslonac svojoj obitelji te od ranog jutra nadgleda pripreme za posljednji ispraćaj. U dvorištu su postavljeni šatori u kojima će se rodbina i prijatelji okupiti nakon opela. U našoj galeriji pogledajte potresene prizore s posljednjeg ispraćaja. 

13.3.2026.
13:18
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Darko LazićSahrana
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija