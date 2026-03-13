Slomljeni od boli: Obitelj i prijatelji stigli na posljednji ispraćaj brata Darka Lazića

Srpski folk pjevač Darko Lazić danas u selu Brestač ispraća na posljednji počinak svog brata Dragana (32), koji je poginuo u teškoj prometnoj nesreći na cesti prema Šabcu.

Draganovi posmrtni ostaci sinoć su dopremljeni u obiteljsku kuću, gdje su članovi obitelji cijelu noć proveli uz bijeli lijes. Majka Branka, brat Darko i Draganova supruga nisu se odvajali od njega, a dvorištem su se, prema riječima okupljenih, prolomili jecaji i plač.

Unatoč velikoj boli, Darko Lazić pokušava biti oslonac svojoj obitelji te od ranog jutra nadgleda pripreme za posljednji ispraćaj. U dvorištu su postavljeni šatori u kojima će se rodbina i prijatelji okupiti nakon opela. U našoj galeriji pogledajte potresene prizore s posljednjeg ispraćaja.