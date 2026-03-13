Georgina mamila poglede na reviji, ali nije bila jedina zvijezda večeri: Evo tko je sve stigao

Nakon što su se mediji raspisali o Georgini Rodríguez (32) koja je prije koji dan napustila Riad i s djecom privatnim zrakoplovom otputovala u Madrid nakon zaoštravanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku, zaručnica nogometaša Cristiana Ronalda (41) jučer je snimljena u Rimu na prestižnom modnom događaju. Riječ je o Valentino reviji na kojoj je predstavljena kolekcija jesen/zima 2026.-2027. Osim Georgine, koja je za ovu prigodu odjenula usku crnu haljinu midi kroja koja je dodatno istaknula njezinu liniju, u publici su bile i glumica Gwyneth Paltrow, pjevačica Lily Allen te model Iris Law. U našoj galeriji pogledajte koje su sve zvijezde stigle na reviju.