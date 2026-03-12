Najčešće bolesti pasa: Prepoznajte simptome i na vrijeme pomozite svom ljubimcu

Svi obožavamo svoje krznene prijatelje, no budući da ne govore, često je teško znati što im se događa u glavi. Očito je kada žele hranu ili žele ići u šetnju, ali što kada ih nešto boli? Odgovornost je vlasnika prepoznati kada nešto nije u redu, piše The Spruce Pets. Stoga bi svi vlasnici trebali biti upoznati s najčešćim bolestima pasa, njihovim simptomima i time što poduzeti dalje.

U galeriji otkrijte najčešće bolesti pasa, njihove simptomi i načine liječenja.