Chelseajeva zvijezda odgurnula skupljača lopti, teško je opisati što se potom dogodilo

Nogometaši Chelseaja poraženi su u Parizu od PSG-a, branitelja naslova Lige prvaka s 5:2 u prvoj utakmici osmine finala. Velik je to rezultat za francuskog predstavnika i veliki zalog za uzvrat u Londonu.

Nije se činilo da će biti tako kada je Enzo Fernandez u 57. minuti zabio za 2:2. Plavci su izgledali dobro, ali onda je u 74. minuti teško pogriješio vratar Jorgensen i Vitinha je zabio za vodstvo. 12 minuta kasnije sjajno je pogodio Khvicha Kvaratskhelija za 4:2, a Gruzijac je i utakmicu završio pogotkom na samom kraju utakmice i doveo PSG na prag četvrtfinala.

Prije posljednjeg pogotka vidjeli smo i mali incident. Igrala se sudačka nadoknada, jedan je skupljač lopti malo bio spor u vraćanju lopte, nije ju htio dati Netu, koji ga je potom odgurnuo pa smo imali omanji kaos pred kraj inače korektan utakmice. Više pogledajte u fotogaleriji.