Gigantima stiže ogroman razlog za brigu: Striker dolazi po svoje! A kad vidite cijenu...

Dacia ponovno potvrđuje svoju reputaciju marke koja mijenja pravila igre, ovoga puta ulaskom u segment u kojem je mnogi nisu očekivali. Nakon uspjeha s modelima Sandero, Duster i Jogger, rumunjski proizvođač pod kapom Renaulta predstavio je Striker, prostrani i povišeni karavan C-segmenta.

Riječ je o automobilu koji spaja praktičnost karavana, robusnost SUV-a i, što je najvažnije, cjenovnu pristupačnost koja je postala Dacijin zaštitni znak.

S ciljem da 'pogodi u metu', kako mu i samo ime sugerira, Striker je spreman izazvati znatno skuplje konkurente i ponuditi europskim obiteljima pametnu alternativu.

Dizajn koji spaja svjetove karavana i SUV-a

Na prvi pogled, Striker ostavlja dojam modernog i izdržljivog vozila. S dužinom od 4,62 metra, pozicionira se kao najdulji model u Dacijinoj ponudi, nadmašujući čak i nadolazeći SUV Bigster.

Dizajn karakteriziraju oštre, dinamične linije i aerodinamičan profil koji mu daju dozu elegancije, dok ga povišena karoserija, izraženi plastični štitnici na blatobranima i pragovima te veliki kotači jasno svrstavaju u svijet crossovera.

Ovaj pristup nije samo estetski, već i praktičan, jer viši razmak od tla omogućuje bezbrižnu vožnju po lošijim cestama ili svladavanje gradskih rubnjaka bez straha od oštećenja podvozja.

>>> U galeriji pogledajte detaljnije kako izgleda novi Striker, kakve će imati pogone, te kada se i uz koju cijenu očekuje u Hrvatskoj <<<

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo: Jaecoo 7 SHS-P Elite