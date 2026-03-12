I danas je prava ljepotica: Sjećate li se naše glumice koja je glumila u hitu 'Winnetou'?

Crnokosa ljepotica već je 60-ih privlačila pozornost mnogih Njemaca, a mnogi su s oduševljenjem isticali njezine prodorne plave oči koje i danas blistaju jednakim sjajem!

Dunja Rajter hrvatsko-njemačka je glumica i pjevačica rođena 3. ožujka 1946. u Našicama, no priznat ćemo da je poznatija njemačkoj publici no onoj u Hrvatskoj. Međutim, domaću je scenu zadužila brojnim filmskim uspješnicama, od kojih je možda najpoznatiji film "Winnetou".

Na samoj audiciji za popularni film, odmah je očarala produkciju te joj je pripala uloga konobarice Belle.

Istovremeno je započela njezina glazbena karijera, a kroz godine je svojim prepoznatljivim glasom i naglaskom uspjela postati jedna od ikona šlagerske glazbene scene šezdesetih i sedamdesetih godina.

U privatnom životu prošla je kroz nekoliko ljubavnih brodoloma, a sreću je pronašla 1984. uz marketingaša Michaela Eichlera koji je 14 godina mlađi od nje. Vjenčali su se u Zadru 2009. godine.