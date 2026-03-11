Kraljica crvenog tepiha: Zendayina izdanja koja su se muškarcima urezala u pamet

Američka glumica i pjevačica Zendaya (29) danas je jedna od najvećih zvijezda svoje generacije. Od dječje zvijezde na Disney Channelu do nagrađivane glumice koja osvaja prestižne nagrade i modne piste, njezina karijera razvijala se impresivnom brzinom. Publiku je osvojila talentom, karizmom i autentičnošću, a redovito je proglašavaju i jednom od najbolje odjevenih slavnih osoba na svijetu. Veliku pažnju javnosti privlači i njezin ljubavni život, posebno veza s kolegom iz filmskog serijala Spider-Man.Od glamuroznih haljina do futurističkih modnih izdanja, Zendaya svaki put pokazuje zašto je mnogi smatraju jednom od najvećih modnih ikona današnjice. U galeriji pogledajte neka od njezinih najboljih izdanja s crvenog tepiha.