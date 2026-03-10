Kopija 'Range Rovera'? Moćan SUV 'ubija' dizajnom: 'Oprostite, što ja ovo gledam?!'

Naviknite se na ime Jaecoo. To je najnoviji val ambicioznih novih marki koje stižu iz Kine, a njihov prvi adut, Jaecoo 7, već na prvu loptu ostavlja dojam ozbiljnog igrača. Kao sestrinski brend nedavno lansirane Omode, u vlasništvu automobilskog diva Chery, Jaecoo se pozicionira kao premium marka s terenskim pedigreom.

Nakon tjedan dana druženja s plug-in hibridnom verzijom, jasno je da ovo nije samo još jedan pokušaj, već automobil koji ima čime uzdrmati tržište, premda ne bez nekoliko kompromisa.

Foto: Bojan Terglav

Prvo što upada u oči jest dizajn. Da, usporedbe s Range Roverom su neizbježne i potpuno opravdane. Kutijasta silueta, masivna prednja maska s okomitim kromiranim rešetkama i visoko postavljena svjetla daju mu pojavu koja na cesti izaziva poglede i znatiželju.

Foto: Bojan Terglav

Fantastičan dizajn: 'Koji je ovo predivan auto?'

Gdje god se uputili, automobil je privlačio poglede i to toliko da je na jednom semaforu na Bundeku vozač iz automobila u traci do mene počeo mahati rukama da spustim prozor. Već sam pomislio da nešto ne valja s autom, kad čovjek počne: 'Oprostite molim vas, ali ja vas moram pitati - u što ja to gledam? Koji je ovo predivan auto?'.

Da, uistinu čudno, ali mora se odati priznanje Jaecoou, jer je rijetko koji dizajn ovako dobro pogođen, i to sa bilo koje strane gledali automobil.

Detalji poput skrivenih kvaka koje elegantno izlaze iz vrata kad se približite automobilu dodatno pojačavaju taj premium dojam. Zvuk koji proizvode pri uvlačenju možda zvuči kao da ste pregazili plastičnu bocu, ali na to se brzo naviknete uz osmijeh. Jaecoo 7 izgleda skuplje nego što jest i bez sumnje je jedan od najzgodnijih SUV-ova u svojoj klasi.

Foto: Bojan Terglav

Unutrašnjost kao iz više klase

Dojam visoke klase nastavlja se i unutra. Kabina je iznenađujuće prostrana i prozračna, čemu uvelike pridonosi ogroman panoramski krov koji se proteže cijelom dužinom. Materijali na dodir djeluju mekano i kvalitetno, a završna obrada je na zavidnoj razini. Dominiraju dva velika zaslona: digitalna instrument ploča od 12,3 inča i središnji, okomito postavljen zaslon od impresivnih 14,8 inča.

Grafika je oštra, a sustav je uglavnom responzivan, iako zahtijeva kratko privikavanje jer su gotovo sve funkcije, uključujući i klimatizaciju, preseljene na njega. Da, dobro ste pročitali, ne postoji niti jedna fizička tipka (ne računajući one na volanu). No, ono što je sjajno, Android Auto se spaja odmah i bez pitanja, ne morate uopće razmišljati o ničemu. Dolazite do auta, on se već na dva metra od vas sam otključava, čim prepozna pametan ključ, odmah se pale sve funkcije koje ste imali zadnji puta kada ste izašli iz automobila, stavljate ručicu u D i - vozi miško.

Sjedala su udobna, električno podesiva, grijana i ventilirana, što je rijetkost u ovom cjenovnom rangu. Prostora za putnike straga ima u izobilju, kako za noge tako i za glavu. Oprema je, najblaže rečeno, kraljevska: od head-up zaslona, bežičnog punjača od 50W koji aktivno hladi telefon, do Sony audio sustava i kamere od 360 stupnjeva koja olakšava parkiranje. Sve je tu, uključeno u cijenu. Jedino, eto, ako bismo morali tražiti dlaku u jajetu, moramo reći da bismo voljeli malo više snage u tom Sonyjevom audio sustavu. Zvuk je bogat i dubok, ali fali mu još malo snage.

Foto: Bojan Terglav

Pogon koji spaja najbolje od oba svijeta

Ispod 'haube' se krije takozvani 'Super Hybrid System' koji kombinira 1,5-litreni turbo benzinac i električni motor, isporučujući ukupnu snagu od impresivnih 255 kW (342 KS) i 525 Nm okretnog momenta. U praksi, to znači da je Jaecoo 7 izuzetno uglađen i tih stroj. Prijelaz između električnog i benzinskog pogona je gotovo neprimjetan. S baterijom kapaciteta 18,3 kWh, realni doseg na struju iznosi oko 80 kilometara, što je za većinu dnevnih potreba i više nego dovoljno. U tom načinu rada, automobil klizi cestom u potpunoj tišini, a odziv na gas je trenutačan.

Foto: Bojan Terglav

Kada se baterija isprazni, Jaecoo 7 se ponaša kao klasičan hibrid, a potrošnja se kreće oko šest do sedam litara na sto kilometara, što je i dalje izvrstan rezultat za ovako velik i snažan automobil. Nama je zapravo na većini testa ona iznosila između 5 i 6 litara. Ukupni kombinirani doseg prelazi tisuću kilometara, pa je strah od dometa potpuno neopravdan. Zanimljiv dodatak je i V2L (Vehicle-to-Load) funkcija, koja vam omogućuje da automobil koristite kao prijenosnu bateriju i na njega spojite, recimo, aparat za kavu na izletu.

Foto: Bojan Terglav

Nekoliko 'ali' koja kvare savršenu sliku

No, nijedan automobil nije savršen, pa tako ni Jaecoo 7. Glavni kompromisi osjete se u vožnji. Upravljač je izuzetno lagan i nedostaju povratne informacije s ceste. To je sjajno za manevriranje po gradu i parkiranje, ali pri većim brzinama na otvorenoj cesti stvara osjećaj nesigurnosti i odvojenosti od podloge. Ponekad imate dojam kao da upravljate likom u videoigri, a ne automobilom od gotovo dvije tone.

Drugi prigovor ide na račun ovjesa. Iako je podešen na mekanu stranu, što ga čini udobnim na glatkom asfaltu, na lošijim prometnicama pokazuje dvostruku narav. U zavojima se osjetno naginje i djeluje pomalo 'lelujavo”' dok preko oštrijih neravnina i rupa zna neugodno udariti, a taj se udarac jasno čuje i osjeti u kabini. Čini se da inženjeri još moraju pronaći idealan balans između udobnosti i kontrole.

I na kraju, prtljažnik. Iako je kabina iznimno prostrana, prostor za prtljagu je, zbog smještaja baterije, iznenađujuće skroman. S volumenom od oko 412 litara, osjetno je manji od konkurencije i mogao bi predstavljati problem za obitelji koje kreću na duži put.

Foto: Bojan Terglav

Nevjerojatno privlačan paket

Jaecoo 7 PHEV je automobil pun kontrasta. S jedne strane, nudi zapanjujući dizajn, premium osjećaj u kabini, brdo tehnologije i izuzetno štedljiv i moćan pogon, i sve to po cijeni za koju europski konkurenti nude osnovne modele.

Foto: Bojan Terglav

S druge strane, dinamika vožnje, prvenstveno zbog bešćutnog upravljača i nedorečenog ovjesa, te skroman prtljažnik, podsjećaju da su negdje morali biti napravljeni kompromisi. Ipak, kad se sve stavi na vagu, Jaecoo 7 je nevjerojatno privlačan paket koji će bez sumnje pronaći put do mnogih kupaca.

To je automobil koji se kupuje i srcem i razumom, ali od vozača traži da mu oprosti nekoliko mana.



PLUS: Dizajn, unutrašnjost, brdo tehnologije, udobna vožnja, potrošnja, opći dojam

MINUS: 'Prelabav' volan, ovjes bi mogao biti bolji, mali prtljažnik

CIJENA TESTNOG MODELA: 36.770 eura (Elite model s PDV-om i PPMV-om i doplatom za krov)