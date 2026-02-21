SUV za kojim Hrvati 'lude': Kopija Range Rovera ima brutalan izgled i nestvarnu cijenu

Kao grom iz vedra neba, na hrvatske je ceste stigao novi igrač koji je u rekordnom roku uzburkao tržište i natjerao mnoge da se zapitaju je li premium osjećaj doista rezerviran samo za etablirane europske marke. Jaecoo 7, kompaktni SUV robusnog izgleda, stigao je iz Kine, no iza sebe ima snagu Cheryja, jednog od najvećih automobilskih giganata.

S dizajnom koji neodoljivo podsjeća na britanske plemiće na četiri kotača i cijenom koja ga smješta u rang gradskih kompakta, Jaecoo 7 postao je predmetom žudnje i tema brojnih razgovora.

No, je li sve samo u izgledu ili se ispod privlačne vanjštine krije automobil koji zaista vrijedi?

Foto: omodajaecoo.hr

Dizajn koji ne prolazi nezapaženo

Prvi susret s Jaecoo 7 ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Njegov kockasti, mišićavi oblik, visoko postavljena hauba i masivna prednja maska s vertikalnim kromiranim letvicama jasno daju do znanja da se ne radi o još jednom generičkom SUV-u.

Mnogi će bez oklijevanja povući paralelu s Range Roverom, posebice modelima Evoque ili Velar, što je kompliment koji ovom automobilu savršeno pristaje. Detalji poput lebdećeg krova, skrivenih kvaka na vratima koje elegantno izlaze prilikom otključavanja i stražnjeg brisača pametno skrivenog u krovnom spojleru samo pojačavaju dojam da je riječ o vozilu iz znatno višeg cjenovnog razreda.

Vožnja gradom, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, potvrđuje da njegov dizajn poput magneta privlači poglede. Fenomenalno dizajnirana LED svjetla, posebice stražnja linija koja se proteže cijelom širinom vozila, zaokružuju priču o automobilu koji je vizualno stvoren da impresionira.

Unutrašnjost bogatija od očekivanja

Ulaskom u kabinu nastavlja se premium priča. Putnike dočekuje minimalistički uređen prostor kojim dominira ogroman, okomito postavljen središnji zaslon od 14,8 inča. On služi kao komandni centar za gotovo sve funkcije vozila, od klimatizacije do podešavanja retrovizora.

Iako je trend smanjenja broja fizičkih tipki ponekad frustrirajući, Jaecoo nudi nekoliko pametnih rješenja, poput programibilne tipke na volanu. Kvaliteta materijala je na visokoj razini; gornji dijelovi armature i vrata presvučeni su mekanim i na dodir ugodnim materijalima, dok se tek na nižim i manje vidljivim pozicijama može pronaći tvrđa plastika, što je uobičajeno i kod skuplje konkurencije.

Popis opreme je impresivan. Već u serijskoj opremi dolaze panoramski krov, grijana i ventilirana sjedala presvučena kožom, bežični punjač za mobitel snage čak 50 W s vlastitim hlađenjem, te vrhunski Sony audio sustav s osam zvučnika. Prostranost je također adut; zahvaljujući kutijastom obliku, mjesta za glavu i noge ima u izobilju, kako sprijeda tako i straga, gdje će se udobno smjestiti i viši putnici. Jedina zamjerka može se uputiti prtljažniku koji s 412 litara volumena nije najveći u klasi, ali je pravilnog oblika.

Foto: omodajaecoo.hr

Snaga benzinca ili superhibridna učinkovitost?

Jaecoo 7 na hrvatskom tržištu nudi dva lica. Početna je verzija opremljena 1.6-litrenim turbobenzinskim motorom snage 145 KS, uparenim sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Dostupan je s prednjim ili pogonom na sve kotače (AWD), što ga čini solidnim izborom za one koji traže pouzdan i dobro opremljen SUV.

Ipak, prava zvijezda ponude je plug-in hibridna izvedba SHS (Super Hybrid System). Ovaj sustav kombinira 1.5-litreni benzinski motor s dva električna motora, isporučujući impresivnu ukupnu snagu od 347 KS i 545 Nm okretnog momenta.

Baterija kapaciteta 18,3 kWh omogućuje doseg do 90 kilometara isključivo na struju, dok kombinirani doseg s punim spremnikom goriva seže do nevjerojatnih 1200 kilometara. Ono što ga izdvaja od većine plug-in hibrida jest podrška za brzo DC punjenje snage do 40 kW, što znači da se baterija od 30 do 80 posto može napuniti za dvadesetak minuta.

Udobna vožnja s nekoliko kompromisa

U vožnji, Jaecoo 7 prvenstveno se ističe udobnošću i tišinom. Hibridni sustav radi uglađeno, a prelasci između električnog i benzinskog pogona gotovo su neprimjetni. Ovjes je podešen za komfor i odlično upija neravnine na lošijim cestama, no neki testovi pokazuju da kod oštrijih prepreka može biti nešto bučniji. Upravljač je lagan, što olakšava gradsku vožnju i parkiranje, ali mu nedostaje malo više povratnih informacija pri dinamičnijoj vožnji zavojitim cestama.

Sigurnosni sustavi su brojni i napredni, uključujući kameru od 540 stupnjeva koja omogućuje virtualni pogled "kroz" automobil. Ipak, neki od sustava, poput pomoći za ostanak u traci ili nadzora pažnje vozača, znaju biti preosjetljivi i nametljivi, no srećom, većinu je moguće relativno lako isključiti. Kočnice su izuzetno snažne i osjetljive, što zahtijeva period privikavanja.

Foto: omodajaecoo.hr

Omjer uloženog i dobivenog kao ključ uspjeha

Zašto su Hrvati tako dobro prihvatili Jaecoo 7? Odgovor je jednostavan: nudi paket koji je do sada bilo nemoguće pronaći. S početnom cijenom od 29.900 eura za bogato opremljenog benzinca i oko 36.900 eura za moćni plug-in hibrid, Jaecoo 7 nudi "Land Rover look" i premium opremu za trećinu cijene originala.

Strah od nepoznate marke i kineskog podrijetla učinkovito je umanjen tvorničkim jamstvom od sedam godina (ili 150.000 km) i razgranatom prodajno-servisnom mrežom.

Jaecoo 7 nije savršen automobil, ima svoje mane i područja za poboljšanje. No, ono što nudi za traženi novac postavlja nove standarde u klasi. On je dokaz da su kineski proizvođači odavno prestali biti samo kopije te su postali ozbiljni igrači sposobni ponuditi tehnološki napredan, vizualno atraktivan i kvalitetan proizvod. Za hrvatske kupce, to je kombinacija kojoj je očito jako teško odoljeti.

