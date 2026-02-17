Znate li koji su najsposobniji SUV-ovi koje danas možete kupiti? 'Imamo odgovor na to'

Kad stvari postanu teške, ceste odavno već nema, samo najbolji terenci nastavljaju dalje. Bilo da gazite kroz rijeke, vozite se uz planine ili samo želite vozilo koje će vas s povjerenjem provesti preko sljedećeg blatnog polja ili izrovanog seoskog puta, terenci, odnosno SUV-ovi s pogonom na sva četiri kotača, koje je testirala ekipa What Cara, vas neće iznevjeriti.

Obično se njihova testiranja automobila odvijaju na asfaltu, ali kako bi provjerili terenske sposobnosti ovih modela, izveli su ih na pravi test daleko nakon što je cesta završila. "Osim strmih uspona, ova su se vozila suočila s kamenitim stazama, poplavljenim cestama i dubokim blatnim terenima – a nakon svih tih testiranja i velike količine blata, zaključili smo da je Jeep Wrangler najbolji terenski automobil koji možete kupiti", navodi What Car.

U nastavku možete saznati više o svakom modelu koji se ubraja među najbolje terence. Mnoge od ovdje prikazanih terenaca odveli su u specijalizirani off-road centar kako bi procijenili koliko se dobro penju, provlače i gaze kroz vodu. Kako bismo napravili izravne usporedbe između modela, usredotočili smo se na specifične prepreke.

Brutalna testiranja

"Započeli smo s glatkim šljunčanim usponima nagiba od 26% do 35%. Ako je automobil mogao savladati to, slijedila su brda od pijeska i mulja, s rastresitijom i izrovanijom podlogom. Još zahtjevnija bila je 'potkova' - skliska, raskopana uzbrdica s oštrim zavojem na samom vrhu. Također smo koristili pomaknute jarke i humke za testiranje hoda ovjesa te grubu 'zelenu stazu' (nazvanu Zmajeva leđa) kako bismo procijenili lakoću vožnje", navode u What Caru.

>>> U galeriji pogledajte koju verziju Jeep Wranglera preporučuje ekipa What Cara, ali i koji su drugi 4x4 modeli vrijedni razmatranja.<<<