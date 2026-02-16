FREEMAIL
VOZAČI, OPREZ! /

Zabijelila se autocesta A1: DHMZ izdao upozorenja

Zabijelila se autocesta A1: DHMZ izdao upozorenja
Kako su i najavili iz DHMZ-a, stigla je promjena vremena koja je za sobom u dijelovima Hrvatske donijela i snijeg. Tako se na autocesti A1 kod Gospića i Perušića već zabijelilo.

U utorak se u unutrašnjosti očekuje susnježica, a u gorju je moguć i snijeg. Poslijepodne je u kopnenim krajevima moguć i poneki pljusak, posebno u Gorskoj Hrvatskoj. Najniža temperatura zraka bit će od -1 do 4, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 6 do 10, na Jadranu između 10 i 14 °C.

Za dio Hrvatske DHMZ je izdao upozorenje zbog opasnog vremena u utorak. Narančasti meteoalarm oglašen je za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. Žuti meteoalarm na snazi je za Riječku, Splitsku i Kninsku regiju, kao i za Kvarner te Kvarnerić. 

U srijedu se očekuje smirivanje vremena pa na snazi nije niti jedno upozorenje. Srijeda će tako u unutrašnjosti biti djelomice sunčana i većinom suha, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Vjetar će biti  u kopnenim krajevima slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni.

16.2.2026.
20:15
danas.hr
HAK
