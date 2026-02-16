Radost i veselje: Ovih 50 fotografija zlatnih retrivera uljepšat će vam dan

Jedna je od najomiljenijih pasmina na svijetu - i dovoljno je samo jedan pogled da shvatite zašto. Gusta, zlatna dlaka i tople tamnosmeđe oči promatraju vas s toliko blagosti da se teško ne nasmiješiti. Upravo zato su zlatni retriveri među najpopularnijim obiteljskim psima. Oni su hodajuća definicija radosti, no iza te savršene vanjštine krije se bogata povijest, slojevit karakter i nekoliko neodoljivih mana koje svaki vlasnik s ljubavlju prihvaća kao dio njihova šarma.

Postoje i male, posebne pojedinosti koje prepoznaju samo oni koji dijele svakodnevicu s ovim psom. Jedna od njih su njihova ''meka usta”, naslijeđena iz lovačkih dana. Toliko su nježni da mogu nositi sirovo jaje, a da ga pritom ne razbiju. Druga prepoznatljiva navika je njihova potreba da vas dočekaju s “darom”. Kada se vratite kući, vaš će vas retriver gotovo uvijek pozdraviti s papučom, jastukom ili omiljenom igračkom u ustima - kao da vam želi uručiti dokaz svoje bezgranične sreće.

Poslali ste nam slike vaših zlatnih retrivera, a mi smo izdvojili njih 50. Prolistajte galeriju i pronađite svog ljubimca!

Nedjeljom na portalu Net.hr čitajte o pasminama kućnih ljubimaca.