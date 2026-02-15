Definicija radosti: Zlatni retriver više je od lijepe njuškice, donosimo manje poznate činjenice

Gotovo da ne postoji osoba koja se neće nasmiješiti pri pogledu na zlatnog retrivera. Njihov status jedne od najpopularnijih obiteljskih pasmina na svijetu potpuno je zaslužen. Sa svojim svilenkastim zlatnim krznom, inteligentnim pogledom i repom koji kao da nikada ne prestaje mahati, oni su hodajuća definicija radosti.

No, iza te savršene vanjštine krije se bogata povijest, kompleksan karakter i nekoliko šarmantnih mana koje svaki vlasnik s ponosom prihvaća kao dio paketa.

Plemićka krv i lovačka duša

Priča o zlatnom retriveru počinje u maglovitim škotskim visoravnima sredinom devetnaestog stoljeća. Za nastanak pasmine zaslužan je Lord Tweedmouth, strastveni lovac koji je želio stvoriti savršenog psa za lov na vodene ptice. Trebao mu je pas koji je istovremeno snažan plivač, inteligentan, poslušan i nježan kako ne bi oštetio plijen. Kroz pažljivo križanje danas izumrlog tweed vodenog španijela, žutog retrivera ravne dlake te kasnije irskog setera i goniča, stvorio je psa koji je nadmašio sva njegova očekivanja.

Ta lovačka prošlost duboko je utkana u DNK današnjih zlatnih retrivera. Iako većina njih danas lovi samo loptice u parku, zadržali su nevjerojatnu radnu etiku, visoku razinu energije i urođenu potrebu da surađuju s ljudima. Upravo ta želja da udovolje vlasniku čini ih jednom od najlakše odgojivih pasmina, idealnom čak i za one koji prvi put ulaze u svijet pasa.

Karakter od čistoga zlata

Ako bismo temperament zlatnog retrivera morali opisati jednom riječju, to bi bila dobrota. Poznati su po svojoj beskrajnoj strpljivosti s djecom, blagoj naravi prema drugim životinjama i otvorenosti prema strancima. Upravo zbog te posljednje karakteristike, oni su notorno loši psi čuvari. Provalnika će vjerojatnije dočekati s omiljenom igračkom u ustima nego s lajanjem, sretni što su dobili novog prijatelja za igru.

Njihova inteligencija je izvanredna; nalaze se na četvrtom mjestu na ljestvici najinteligentnijih pasmina pasa, sposobni naučiti i do dvjesto naredbi. No, ono što ih uistinu izdvaja jest njihova emocionalna inteligencija. Zlatni retriveri posjeduju nevjerojatnu sposobnost da osjete ljudske emocije i pruže utjehu kada je najpotrebnija, zbog čega su se dokazali kao najbolji terapeutski i pomoćni psi na svijetu. Njihova prisutnost u bolnicama, školama i domovima za starije osobe donosi mir i radost onima kojima je to najpotrebnije.

Život sa zlatnim "modnim dodatkom"

Posjedovanje zlatnog retrivera donosi i nekoliko izazova koji su, zapravo, dio njihovog šarma. Prvi i najočitiji je linjanje. Njihovo gusto dvostruko krzno, koje ih štiti od hladnoće i vode, također znači da će njihove zlatne dlake postati neizostavan modni dodatak na svakom komadu odjeće i namještaja. Redovito četkanje je obavezno, no vlasnici se brzo naviknu na život s pokojom dlakom viška.

Kao visokoenergetska pasmina, zahtijevaju značajnu količinu dnevne aktivnosti. Duga šetnja nije dovoljna; njima je potrebna igra, trčanje, plivanje i mentalna stimulacija kako bi bili sretni i kako ne bi razvili destruktivno ponašanje. Umoran retriver je sretan retriver. Također su poznati kao veliki gurmani, skloni debljanju ako im se prehrana ne kontrolira, stoga je važno paziti na porcije i ograničiti poslastice, piše Country Living.

Manje poznate čari pasmine

Postoji nekoliko divnih sitnica koje znaju samo oni koji dijele život s ovom pasminom. Jedna od njih su njihova "meka usta", nasljeđe lovačkih dana. Toliko su nježni da mogu u ustima nositi sirovo jaje, a da ga ne razbiju. Druga jedinstvena navika je njihova potreba da vas pozdrave s "darom". Kada dođete kući, vaš će vas retriver gotovo uvijek dočekati s papučom, jastukom ili igračkom u ustima, što je njihov način iskazivanja neizmjerne sreće.

Zlatni retriver je puno više od psa; on je odan prijatelj, strpljiv tješitelj i vječni optimist. Iako zahtijevaju predanost, vrijeme i trud, ljubav koju vraćaju je bezuvjetna i nemjerljiva. Oni unose sunce u svaki dom i podsjećaju nas da je za sreću ponekad dovoljno samo jedno mahanje repom i vlažna njuška.

