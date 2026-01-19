FREEMAIL
FOTOGRAFIJE ČITATELJA

Neodoljiva pasmina osvaja srca: Teško je odoljeti vašim preslatkim francuskim buldozima

Neodoljiva pasmina osvaja srca: Teško je odoljeti vašim preslatkim francuskim buldozima
Foto: Nastasija Pavić/marko Šiftar/ Ištvan Nađ
Francuski buldog prepoznatljiv je po velikim, uspravnim ušima, izražajnom, naboranom licu i kompaktnom mišićavom tijelu.  Upravo je taj neodoljiv izgled, uz simpatičan temperament, razlog zbog kojeg se posljednjih godina ubraja među najtraženije pasmine i miljenike brojnih obitelji širom svijeta.

Posebna čar ovih pasa krije se u njihovoj osobnosti. Veseli su, duhoviti i šarmantni, imaju karakter malih zabavljača koji uživaju u privlačenju pažnje. Jako su vezani uz ljude, vole društvo i bez problema se uklapaju u domove s djecom ili drugim životinjama.

Iako su znatiželjni i razigrani, francuski buldozi jednako cijene mirne trenutke. Nakon umjerene aktivnosti, najradije će se smjestiti uz vlasnika, uživajući u odmoru, maženju i toplini doma.

Poslali ste nam fotografije vaših preslatkih francuskih buldoga, a mi smo izdvojili neke od njih. Pogledajte u galeriji koliko su slatki.

19.1.2026.
13:53
Magazin.hr
Nastasija Pavić/marko Šiftar/ Ištvan Nađ
Pasmina PasaFrancuski BuldogPsi
