Kallas 'oprala' Amerikance i Ruse: 'Zanimljivo tko nas kritizira, a budimo jasni i kada je riječ o Rusiji...'

Govoreći posljednjeg dana konferencije o sigurnosti u Münchenu, Kaja Kallas, visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, rekla je da Europljani imaju "sjajan životni standard" na kojem im zavide ljudi diljem svijeta.

Kao dokaz, Kallas je navela anketu prema kojoj bi se 40 posto Kanađana željelo priključiti EU-u, piše Guardian.

Njezini komentari odgovor su na navode iz nove američke strategije nacionalne sigurnosti u kojoj stoji da je Europa u "civilizacijskom padu" zbog migracija, kuturnih i vjerskih promjena i pada nataliteta.

U dokumentu piše i da bi Europa za dvadeset godina mogla biti "neprepoznatljiva".

'Zanimljivo je da nas kritizira...'

"Suprotno onome što neki govore, Europa nije u civilizacijskom padu", rekla je Kallas, dodajući da je kritiziranje Europe postalo moderno u nekim političkim krugovima.

Spomenula je i podatak da je Estonija druga po slobodi medija po indexu Novinara bez granica.

"Zanimljivo je da nas kritizira zemlja koja je 58 na toj listi", rekla je Kallas, misleći na SAD.

U svojoj reakciji na jučerašnji govor američkog državnog tajnika Marca Rubia, Kallas je pomalo podrugljivo rekla da "suprotno onome što neki tvrde, probuđena dekadentna Europa ne suočava se s civilizacijskim nestankom“.

'Budimo jasni kada je riječ o Rusiji'

Istaknula je da Rusija i dalje predstavlja značajan izazov.

"To počinje u Ukrajini, ali znamo da krajnji cilj Rusije nije Donbas“, rekla je Kallas, ukazujući na kontinuirane pokušaje sabotiranja ili potkopavanja država članica EU-a.

"Ali budimo jasni kada je riječ o Rusiji: Rusija nije supersila. Nakon više od desetljeća sukoba, uključujući četiri godine rata punog razmjera u Ukrajini, Rusija je jedva napredovala izvan linija iz 2014., a cijena? 1,2 milijuna žrtava. Danas je Rusija slomljena, njezino je gospodarstvo u rasulu. Odvojena je od europskih energetskih tržišta, a njezini građani bježe iz zemlje. Zapravo, najveća prijetnja koju Rusija trenutno predstavlja jest mogućnost da za pregovaračkim stolom dobije više nego što je ostvarila na bojištu", rekla je Kallas.

