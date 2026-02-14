Vance lani šokirao Europljane, Rubio zaradio pljesak: 'Naše sudbine su isprepletene'

U sklopu drugog dana Sigurnosne konferencije u Münchenu u subotu se nastavlja niz rasprava, razgovora na visokoj razini i zatvorenih okruglih stolova.

Tijek događaja i izjave glavnih sudionika pratite na net.-hr-u.

Rubio: 'Naša sudbina je isprepletena s vašom'

9.00 - „Danas se ovdje okupljamo kao članovi povijesnog saveza, saveza koji je spasio i promijenio svijet. Kada je ova konferencija započela 1963., održavala se u zemlji – zapravo na kontinentu – koji je bio podijeljen sam sa sobom. Linija između komunizma i slobode prolazila je kroz samo srce Njemačke”, rekao je uvodno Marco Rubio.

Istaknuo je da je "u vrijeme tog prvog okupljanja sovjetski komunizam bio u naletu” te da je "tisućljetna zapadna civilizacija visjela o koncu”.

"U to vrijeme pobjeda je bila daleko od sigurne, ali pokretala nas je zajednička svrha. Nismo bili ujedinjeni samo onime protiv čega smo se borili, nego i onime za što smo se borili”, rekao je.

"Euforija tog trijumfa dovela nas je do opasne zablude da smo ušli u ‘kraj povijesti’ i da će svaka nacija sada postati liberalna demokracija, da će veze stvorene trgovinom i gospodarstvom same po sebi zamijeniti nacionalnu državu, da će takozvani poredak temeljen na pravilima – izraz koji se prečesto koristi – zamijeniti nacionalni interes te da ćemo živjeti u svijetu bez granica, u kojem će svi postati građani svijeta.

To je bila pogrešna ideja koja je zanemarila ljudsku prirodu i pouke više od 5000 godina zabilježene ljudske povijesti, i skupo nas je stajala”, nastavio je Rubio.

Istaknuo je poslijeratne zablude kao pogreške koje su Europa i SAD počinili "zajedno”.

Kaže da smo "u toj zabludi prigrlili dogmatsku viziju slobodne i neograničene trgovine”, dok smo istodobno prolazili kroz deindustrijalizaciju, prebacivali milijune radnih mjesta u inozemstvo i prepuštali kontrolu "protivnicima i suparnicima”.

Također tvrdi da smo "sve više prepuštali svoj suverenitet međunarodnim institucijama, dok su mnoge države ulagale u goleme socijalne sustave nauštrb sposobnosti da se same brane”.

Rubio je nastavio s kritikom zelenih politika "kako bi se udovoljilo klimatskom kultu”, navodeći da su one "osiromašile naše ljude, dok naši konkurenti istodobno iskorištavaju naftu, ugljen i prirodni plin”.

"U potrazi za svijetom bez granica otvorili smo svoja vrata dosad neviđenom valu masovne migracije koja prijeti koheziji naših društava, kontinuitetu naše kulture i budućnosti naših naroda.”

Ove su poruke prilično slične širim kritikama koje je prošle godine iznosio JD Vance, no Rubio ih iznosi na drugačiji način, govoreći o tome kao o zajedničkoj pogrešci cijelog Zapada, a ne kao o kritici usmjerenoj isključivo na Europu.

"Te smo pogreške učinili zajedno i sada smo zajedno dužni svojim građanima suočiti se s tim činjenicama i krenuti naprijed", poručio je Rubio.

SAD su "ponekad izravnije i hitnije u savjetima” jer im je "duboko stalo”, poručio je Rubio.

Istaknuo je da će pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa SAD "ponovno preuzeti zadaću obnove i preporoda”.

Naglasio je bliske veze između SAD-a i Europe, govoreći o "zajedničkoj povijesti, kršćanskoj vjeri, kulturi, baštini, jeziku, podrijetlu i zajedničkim žrtvama iz prošlosti”.

"Zato mi Amerikanci ponekad možemo djelovati pomalo izravno i hitno u svojim savjetima… Razlog za to, prijatelji moji, jest taj što nam je duboko stalo.

Duboko nam je stalo do vaše budućnosti i naše. Ako se katkad i ne slažemo, naša neslaganja proizlaze iz dubokog osjećaja zabrinutosti za Europu s kojom smo povezani – ne samo gospodarski, ne samo vojno – nego i duhovno i kulturno.”

Dodao je da SAD želi snažnu Europu jer "znamo da sudbina Europe nikada neće biti nevažna za našu nacionalnu sigurnost”.

U nastavku je naveo niz razloga zbog kojih je Europa posebna, pozdravljajući kulturnu baštinu koju simboliziraju Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Dante Alighieri, William Shakespeare, Michelangelo i Leonardo da Vinci, kao i The Beatles i The Rolling Stones. Spomenuo je i Sistinsku kapelu i katedralu u Koelnu kao simbole europske duhovne i kulturne veličine.

"Oni ne svjedoče samo o veličini naše prošlosti ili o vjeri u Boga koja je nadahnula ta čuda, nego nagovješćuju i čuda koja nas čekaju u budućnosti”, rekao je.

Današnji raspored

U 9 sati na glavnoj pozornici u Konferencijskoj dvorani američki državni tajnik Marco Rubio govori o ulozi Sjedinjenih Država u svijetu, nakon čega slijedi razgovor s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yi o poziciji Kine u globalnom poretku.

U 10 sati predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i britanski premijer Keir Starmer govore o principijelnom i pragmatičnom korištenju moći u svijetu poremećenih odnosa.

U 11.45 sati slijedi panel o dugoročnoj potpori Ukrajini, koji otvara ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U raspravi sudjeluju glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola i američki senator Roger F. Wicker.

Prijepodnevni dio zaključuje razgovor o Indiji i Njemačkoj u nestabilnom globalnom okruženju, na kojem govori indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar.

U 15 sati održava se panel "Regionalni sukobi i krize" o jačanju temelja transatlantske sigurnosti, uz sudjelovanje španjolskog premijera Pedra Sáncheza, finskog predsjednika Alexander Stubba i danske premijerke Mette Frederiksen.

Slijede rasprave o prekograničnom kriminalu, Venezueli te obrani Europe i potpori Ukrajini, u kojima sudjeluju, među ostalima, njemački ministar obrane Boris Pistorius i litavski predsjednik Gitanas Nausėda.

U drugom dijelu poslijepodneva teme 'sele' na indo-pacifičku regiju, sigurnosne izazove između Europe i Azije te budućnost Sirije nakon revolucije.

Navečer je na rasporedu panel o sigurnosti u obje Amerike, rasprava o globalnom nazadovanju temeljnih prava žena uz sudjelovanje Hillary Rodham Clinton i nobelovca Denis Mukwegea, kao i razgovor o transatlantskoj suradnji na regionalnoj razini uz kalifornijskog guvernera Gavin Newsoma.

Istodobno se održava i panel o Bliskom istoku s princem Faisal bin Farhan Al Saudom.

U 18.30 sati slijedi rasprava o trogodišnjem razaranju Sudana i mogućnostima okončanja rata, te paralelno panel o sigurnosti Arktika, uz sudjelovanje danske premijerke Mette Frederiksen i kanadske ministrice vanjskih poslova.