Merz uzdrmao München: 'Poredak je pred uništenjem. Vode se opasne igre'

U Münchenu se okupljaju svjetski čelnici i obramneni čelnici na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji

Prije poslaska prema EU, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da 'živimo u novoj eri geopolitike'

Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je da se 'popravili i oživi transatlantsko povjerenje'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da se Europa mora pripremiti za neovisnost od SAD-a

Tijek konferencije pratite uživo ovdje:

Merz: 'Između Njemačke i SAD-a otvorio se jaz'

17.09 - Njemački kancelar Friedrich Merz održao je govor koji se budno iščekivao. Usredotočio se na pet ključnih poruka.

Merzova dramatična procjena stanja suočena s "sukobima koji nam oduzimaju dah i koji naš svijet mijenjaju dublje nego što smo godinama ranije smatrali mogućim":

Rekao je: "Moramo razgovarati. Međunarodni poredak koji je počivao na pravima i pravilima nalazi se pred uništenjem." Naveo je da umjesto toga dominira "politika velikih sila"u kojoj jaki potiskuju slabe i svoje interese provode beskompromisno.

Kao primjer Merz je naveo ruski napad na Ukrajinu i kineske ambicije kao velike sile. No tu je i Trumpov carinski rat. Merz u tome vidi "opasnu igru", najprije za male države, "a kasnije vjerojatno i za velike". Sjedinjene Države, smatra, izvlače radikalne posljedice iz rastuće dominacije Kine – i time dodatno "ubrzavaju" trend sukoba velikih sila donosi Bild.

Dodao je da Europljani i Nijemci u ovoj situaciji moraju djelovati "odlučno, zajednički i sa samopouzdanjem u vlastitu snagu" te "aktivirati vojni, politički, gospodarski i tehnološki potencijal". A za to treba, rekao je "prebaciti prekidač u glavi".

Merz je bio vrlo jasan: "Nitko nas nije prisilio na pretjeranu ovisnost o Sjedinjenim Državama u kojoj smo se donedavno nalazili. Ta nezrelost bila je naša vlastita krivnja. No to razdoblje sada ostavljamo iza sebe, radije danas nego sutra."

S druge strane, naveo je, Europa ne smije otpisati SAD kao partnera, poručio je.

Partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i dalje ima potencijal. Merz računa na to da će se u Washingtonu shvatiti: "NATO nije samo naša, nego – dragi američki prijatelji – i vaša konkurentska prednost."

'JD Vance je bio u pravu'

Istodobno je jasno da se između Njemačke i SAD-a otvorio "jaz". Američki potpredsjednik JD Vance to je "prije godinu dana ovdje u Münchenu vrlo otvoreno rekao", kazao je kancelar i dodao: "Bio je u pravu." Njegova jasna poruka bila je da Trumpov kulturni rat "nije naš".

Nakon Merzova govora uslijedio je gromoglasan pljesak. Zatim je svoju ključnu poruku ponovio i na engleskom, izravno se obraćajući Amerikancima.

17.15 - Guverner Kalifornije Gavin Newsom na glavnoj pozornici konferencije kritizirao Donalda Trumpa, rekavši da američki predsjednik "udvostručuje svoju glupost".

„"Nikada u povijesti Sjedinjenih Američkih Država nije bilo destruktivnijeg predsjednika od sadašnjeg stanovnika Bijele kuće u Washingtonu, DC", rekao je i dodao daTrump "pokušava ponovno stvoriti 19. stoljeće".

"Dokazujemo u velikim razmjerima da možemo implementirati, da možemo konkurirati i da možemo dominirati, ali Donald Trump pokušava vratiti vrijeme", izjavio je i zaključio: "Nadam se, ako danas ne mogu ništa drugo reći, da je Donald Trump privremen. Otići će za tri godine".

Kako objavljuje The Guardian, dodao je da klimatska kriza izravno pogađa Amerikance, jer "ljudi gore, guše se, zagrijavaju se; imamo istovremene suše i poplave, povijesne šumske požare."

Stigao i Zelenski

17.03 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je stigao u Njemačku te najavio prvi zajednički ukrajinsko-njemački projekt proizvodnje dronova. Ranije je američki državni tajnik Marco Rubio izjavio kako će se vjerojatno sastati sa Zelenskim.

Anušić: 'NATO je prevelik, preozbiljan i prevažan savez'

16.50 - Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u petak kako se nada da će NATO preživjeti krizu u transatlanskim odnosima do koje je došlo u prvoj godini mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Najveću krizu u NATO-u od osnutka 1949. izazvala je nedavno Trumpova prijetnja uvođenjem carina europskim zemljama koje se protive tomu da SAD zbog zaštite svoje nacionalne sigurnosti preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske, saveznice u Sjevernoatlanskom savezu. Trump je kasnije povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.

Anušić je rekao da se Hrvatska zalaže za stabilnost i cjelovitost saveza 32 europske i sjevernoameričke države. "NATO je prevelik, preozbiljan i prevažan savez, najjači u svijetu", izjavio je Anušić novinarima na marginama konferencije o sigurnosti u Muenchenu.

"Mislim da taj savez mora preživjeti ovu krizu i iskreno se nadam da hoće, a Hrvatska će se zalagati da tako i bude", dodao je.

Tradicionalni forum u bavarskoj prijestolnici održava se u vrijeme napetih odnosa između zapadnih saveznika i SAD-a i sve glasnijih poziva za strateškom autonomijom Europe u odnosu na svog transatlantskog partnera.

Govoreći u četvrtak uoči skupa, američki državni tajnik Marco Rubio je rekao da se transatlantske veze suočavaju s "presudnim trenutkom", no budućnost partnera će nastaviti biti isprepletena.

Rubio: 'Stari svijet je prošlost'

"Stari svijet je prošlost, iskreno, svijet u kojem sam ja odrastao, a sada živimo u novoj eri geopolitike te ćemo svi trebati ponovo razmotriti kako ona izgleda i koja će biti naša uloga", rekao je Rubio.

"(SAD) je duboko povezan s Europom, a naša je budućnost oduvijek bila isprepletena te će nastaviti biti takva", dodao je.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u petak novinarima u Muenchenu da će NATO savez biti pod snažnijim europskim vodstvom, s kontinuirano snažnom prisutnošću Sjedinjenih Država, jer europski saveznici značajno povećavaju vojnu potrošnju.

„U nadolazećim godinama sve ćemo više gledati NATO pod jačim europskim vodstvom, ali istovremeno s usidrenim SAD-om u organizaciji“, rekao je Rutte novinarima na marginama Muenchenske sigurnosne konferencije.

„To ćemo raditi korak po korak, u bliskoj suradnji sa Sjedinjenim Državama, na temelju procesa planiranja obrane.“

Rubio: 'Živimo u novoj eri geopolitike'

16.00 - Američki državni tajnik Marco Rubio govorio je o presudnom trenutku i "novoj eri" na putu za Münchensku sigurnosnu konferenciju koja se održava ovoga petka.

Rubio predvodi američku delegaciju na prvom velikom globalnom događaju otkako je predsjednik Donald Trump zaprijetio suverenitetu Danske da će anektirati Grenland.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da se Europa mora pripremiti na veću neovisnost od SAD-a, dok je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte naglasio da su transatlantske veze bliske i važnije nego ikad, donosi BBC.

Rat u Ukrajini, napetosti s Kinom te mogući nuklearni sporazum između Irana i SAD-a također su na dnevnom redu godišnje sigurnosne konferencije koja je započela u petak.

Nova era geopolitike

"Svijet se mijenja vrlo brzo, pred našim očima", rekao je Rubio novinarima, odgovarajući na pitanje hoće li njegova poruka Europljanima biti pomirljivija nego prije godinu dana.

"Živimo u novoj eri geopolitike i to će zahtijevati od svih nas da ponovno preispitamo kako ona izgleda i kakva će biti naša uloga", rekao je.

Na prošlogodišnjoj konferenciji američki potpredsjednik JD Vance kritizirao je Europu, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo, zbog politika vezanih uz slobodu govora i imigraciju. Njegov govor potaknuo je godinu dana neviđenih transatlantskih napetosti.

Merz se obratio SAD-u: 'Popravimo povjerenje'

Otvarajući ovogodišnju konferenciju, njemački kancelar Friedrich Merz izravno se obratio SAD-u riječima: "Popravimo i zajedno oživimo transatlantsko povjerenje."

Također je otkrio da se vode "povjerljivi razgovori" s Macronom o stvaranju zajedničkog europskog nuklearnog odvraćanja.

Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo jedine su dvije nuklearne sile u Europi – no Njemačka i mnoge druge europske države tradicionalno se oslanjaju na američki nuklearni kišobran unutar NATO saveza kao sredstvo odvraćanja.

Napetosti su posljednjih mjeseci dodatno porasle jer je Trump više puta izjavio da je Grenland ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a, tvrdeći bez dokaza da je „posvuda prekriven ruskim i kineskim brodovima”.

Planiran sastanak Frederiksen s Rubiom

Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je u petak novinarima da planira sastanak s Rubiom kako bi razgovarali o američkim prijetnjama preuzimanjem danskog poluautonomnog teritorija od NATO saveznice.

Mnogi europski čelnici te su prijetnje doživjeli kao prijelomni trenutak koji je narušio povjerenje u najvećeg saveznika.

Otvoreno pismo Washingtonu

Uoči konferencije, osam bivših američkih veleposlanika pri NATO-u i osam bivših vrhovnih američkih zapovjednika u Europi objavili su otvoreno pismo pozivajući Washington da zadrži potporu zapadnom obrambenom savezu.

"Daleko od toga da je riječ o milostinji", poručili su, NATO je "multiplikator snage" koji SAD-u omogućuje da svoju moć i utjecaj ostvaruje "na načine koji bi bili nemogući – ili preskupi – da djeluje sam".

Nizozemski ministar vanjskih poslova David van Weel rekao je u petak za BBC da priznaje kako se "svijet promijenio” te da se nada da će "transatlantska veza" ostati "čvrsta".

"Trebat će vremena prije nego što u Europi zaista možemo preuzeti (sigurnosni) teret od Amerikanaca", upozorio je.

Po dolasku u München, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će konferencija donijeti "nove korake prema našoj zajedničkoj sigurnosti – sigurnosti Ukrajine i Europe".

U petak su Rusija i Ukrajina objavile da će obje sudjelovati u novom krugu razgovora sa SAD-om usmjerenih na okončanje rata. Oni će se održati u Ženevi 17. i 18. veljače.

