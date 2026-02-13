Europa je zabrinuta: Francuzi strahuju, Slovenci najhrabriji, a pogledajte kako stoje Hrvati

Iz najnovijeg istraživanja Eurobarometra, objavljenog uoči Münchenske sigurnosne konferencije, vidljivo je da sve više Europljana međunarodnu situaciju doživljava kao prijetnju svojoj zemlji, izvijestili su iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Terensko istraživanje u siječnju pokazalo je da bi većina Europljana povjerila EU-u i jačanje obrane. Ulaganja u tom području smatraju se važnima, a svemirske programe EU-a ispitanici smatraju ključnim instrumentima za rješavanje pitanja obrane i sigurnosti, okoliša, klime i konkurentnosti.

Najistaknutiji je rezultat taj da više od dvije trećine Europljana (68 posto) smatra da je njihova zemlja ugrožena. Države članice s najvećom percepcijom ugroženosti su Francuska (80 posto), zatim Nizozemska i Danska (77 posto) te Cipar i Njemačka (75 posto).

Hrvati ipak ne dijele toliki osjećaj ugroze sa spomenutim zemljama i nalaze se pretposljednji na ljestvici zabrinutih. Tako se 13 posto ispitanika kod nas složilo s tvrdnjom da je Hrvatska pod prijetnjom, dok je njih 39 posto odgovorilo da smo pod nekom vrstom prijetnje. Ukupno, 52 posto ispitanih Hrvata vjeruje da je njihova zemlja ugrožena.

Hrabriji od Hrvata jedino su Slovenci, od kojih se 16 posto osjeća ugroženo, dok njih 34 posto vjeruje u neku vrstu prijetnje. Susjedi su tako stali na 50 posto građana koji osjećaju ugroženost

Foto: Eurobarometar/Europa.eu

Istodobno 42 posto građana smatra da je njihova osobna sigurnost ugrožena. Većina Europljana vjeruje da će EU ojačati sigurnost i obranu (52 posto), posebno u zemljama kao što su Luksemburg (76 posto), Portugal (74 posto), Cipar (73 posto) i Litva (71 posto).

Tri četvrtine ispitanika odobrava trenutačna ulaganja u obranu

S obzirom na to da je tijekom protekle godine pokrenuto nekoliko povezanih inicijativa, gotovo tri četvrtine ispitanika (74 %) odobrava trenutačnu razinu ulaganja EU-a u obranu ili smatra da bi trebalo povećati potrošnju. Potpora je posebno visoka u zemljama kao što su Litva (80 %), Portugal (89 %), Finska (83 %), Španjolska (80 %) i Danska (78 %).

Sigurnost i obrana također se smatraju ključnim prioritetom svemirske politike EU-a (53 % Europljana), nakon čega slijede okoliš i klima (36 %) te konkurentnost i rast europske industrije (31 %). Nadalje, najmlađi ispitanici (55 %) općenito priznaju pozitivan gospodarski učinak svemirskih programa EU-a.

Cilj ovog Flash Eurobarometra, pokrenutog početkom siječnja 2026., bio je procijeniti osjećaj sigurnosti građana EU-a, njihovo povjerenje u EU kao aktera u području obrane i njihovu potporu povećanju ulaganja u zajedničku obranu, navode iz Predstavništva EK.

Ocijenjena je i informiranost o svemirskim programima EU-a te su utvrđena prioritetna područja za buduću svemirsku politiku. Rezultati će poslužiti Komisiji kao smjernice i potpora oblikovanju politika na temelju dokaza.

