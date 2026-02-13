Špiček je u goste pozvao glumicu Anu Mariju Veselčić, a zajedno su kuhali sezonski specijalitet koji obara s nogu

U drugoj epizodi gastro serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR naš popularni chef Tomislav Špiček pozvao je posebnu gošću s kojom je pripremio pomalo drugačiju, ali zdravu i ukusnu večeru. U kuhinji mu se pridružila Ana Marija Veselčić, zvijezda RTL-ove serije „Divlje pčele“.

Rođena Vinkovčanka i stalna članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta Split, Ana Marija u kuhinji njeguje isti pristup kao i na sceni: predanost, emociju i seenzibilitet kojim je osvojila srca publike.

Foto: Pavao Bobinac

U ovoj epizodi otkriva kako voli jesti zdravo, uživa u domaćim, tradicionalnim jelima, ali se ne boji ni eksperimentirati sa začinima i neočekivanim kombinacijama, čak i uz namirnice poput svinjskog vrata ili heljde.

Naš chef Špiček i Ana Marija zajedno su pripremali specijalitet koji jednako dobro može proći u svim krajevima Hrvatske, a riječ je o pečenom svinjskom vratu s heljdom, pirjanim crvenim kupusom i jabukama.

Spoj klasike i neočekivanih aroma

Kreativan spoj kvalitetnih sastojaka povezanih u skladnu cjelinu koja ima dovoljno tradicionalnog šarma, ali i dovoljno uzbudljivih, drugačijih aroma kada poželite impresionirati i one najzahtjevnije goste.

U ovoj verziji Špiček je prilogu od pirjanog crvenog kupusa i jabuke dodao malo smeđeg šećera i cimeta kako bi mu dao svoju prepoznatljivu, specifičnu aromu. Sok od pečenja mesa iskoristio je kao bazu za pripremu umaka koji je cijelom jelu dao poseban šmek.

Foto: Pavao Bobinac

A da biste i vi, baš poput chefa Špičeka u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za bilo koji od njegovih odličnih recepata, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.