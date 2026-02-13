Časna sestra iz Rijeke dobila veliko priznanje: Nina Krapić ide raditi kod Pape

Papa Lav XIV. imenovao je u petak sestru Ninu Benediktu Krapić, MVZ, zamjenicom ravnatelja Tiskovnog ureda Svete Stolice, javlja Vatican News.

Sestra Krapić zamijenit će Cristiane Murray, koja je na ovoj dužnosti bila od srpnja 2019. i koju je Papa primio u audijenciju u petak ujutro.

Hrvatska redovnica, do sada službenica Dikasterija za komunikacije, preuzet će svoju novu dužnost 1. ožujka 2026. Sestra Krapić rođena je u Rijeci 7. lipnja 1989. godine. Diplomirala je pravo 2015. godine na Sveučilištu u Rijeci, a kasnije se specijalizirala za odnose s javnošću na Sveučilištu u Zagrebu 2023. godine.

Vječne zavjete položila je u Kongregaciji Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog 13. kolovoza 2023.

Novinarka i savjetnica za žene žrtve obiteljskog nasilja

Radila je kao novinarka i pravna savjetnica za žene žrtve obiteljskog nasilja i druge marginalizirane osobe. Također je bila voditeljica komunikacija Caritasa Riječke nadbiskupije.

Od 2023. godine dužnosnica je Dikasterija za komunikacije, a trenutno je na doktoratu društvenih znanosti na Collegium Maximum Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu.

„Toplo zahvaljujem Cristiane Murray“, rekao je Paolo Ruffini, prefekt Dikasterija za komunikacije, „za predanost i profesionalnost s kojom je obavljala svoju službu. U istom duhu, upućujem svoje najbolje želje za plodonosan rad sestri Nini Benedikti Krapić, uvjeren u njezine izvrsne profesionalne i ljudske kvalitete.“

