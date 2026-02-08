Papa Lav tijekom molitve upozorio na zločin koji potresa svijet: 'Vrijeme je da mu stanemo na kraj'

Katolička crkva danas obilježava Međunarodni dan molitve i podizanja svijesti o trgovini ljudima, obliku organiziranog kriminala koji, prema procjenama Ujedinjenih naroda, svake godine pogađa između dva i četiri milijuna ljudi, uglavnom mladih žena i djece, javlja Vatican News.

Međunarodni dan molitve i promišljanja u svrhu suzbijanja trgovine ljudima ustanovio je 2015. godine papa Franjo, a obilježava se na blagdan svete Jozefine Bakhite.

Papa Franjo je trgovinu ljudima u više navrata opisao kao "pošast" koja teško narušava ljudsko dostojanstvo.

Zaštitnica žrtava trgovine ljudima

Sveta Jozefina Bakhita i sama je bila žrtva trgovine ljudima još kao dijete. Zbog toga je zaštitnica žrtava trgovine ljudima, ali i zaštitnica svoje rodne zemlje Sudana.

Ujedno je i prva redovnica u Europi afričkog podrijetla.

Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je svetom 2000. godine, a upravo je njezin spomendan, 8. veljače, papa Franjo proglasio Međunarodnim danom molitve i podizanja svijesti o trgovini ljudima.

'Mir počinje s dostojanstvom'

Dvanaesto izdanje svjetskog dana posvećenog molitvi za žrtve i konkretnom djelovanju protiv trgovine ljudima obilježava se pod geslom: "Mir počinje s dostojanstvom: Globalni poziv na suzbijanje trgovine ljudima".

Uoči 12. Svjetskog dana molitve i podizanja svijesti protiv trgovine ljudima, papa Lav XIV. osudio je pošast modernog ropstva, koje je u našim digitalnim društvima poprimilo još uznemirujuće oblike. U svojoj poruci za Svjetski dan, koji se obilježava u nedjelju 8. veljače, Papa Lav XIV. je obnovio poziv Crkve na "hitno suočavanje i okončanje ovog teškog zločina protiv čovječnosti".

Ljudi se, požalio se, često smatraju tek kolateralnom štetom u ratu, žrtvovanima zbog političkih ili ekonomskih interesa.

Papa Lav istaknuo je da isti prezir prema ljudskom životu potiče i trgovinu ljudima, budući da oružani sukobi i geopolitička nestabilnost stvaraju prilike za trgovce ljudima da iskorištavaju osobe u pokretu.

"Unutar ove slomljene paradigme, žene i djeca najviše su pogođeni ovom gnusnom trgovinom", rekao je.

Papa Lav izrazio je zahvalnost brojnim pojedincima i mrežama koji rade na pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima, među kojima su i oni koji su i sami preživjeli tu pošast.

Milijuni žrtava, milijarde dolara zarade

Prema procjenama UN-a, trgovina ljudima svake godine pogađa između dva i četiri milijuna ljudi, dok se godišnja zarada od tog kriminala procjenjuje na sedam do trinaest milijardi dolara. Trgovina ljudima i ilegalna migracija po razini zarade uspoređuju se s trgovinom drogom.

Najveći udio žrtava čine mlađe žene i djeca – gotovo 80 posto ukupnog broja, a čak 70 posto žena prodano je radi seksualnog iskorištavanja.

Osim prisilne prostitucije, žrtve se iskorištava i za pornografiju, prisilne brakove, robovski rad, prosjačenje, nezakonita posvajanja te trgovinu ljudskim organima. U manjem broju žrtve su i muškarci, koji najčešće završavaju u prisilnom radu.

Alarmantan rast prisilnog rada

Eurostat je krajem 2025. objavio izvješće o trgovini ljudima za razdoblje od 2013. do 2023. godine. Prema tim podacima, u Europskoj uniji je u deset godina zabilježeno više od 83.000 žrtava trgovine ljudima.

Iako je seksualno iskorištavanje i dalje najčešći oblik ovog kaznenog djela, od 2019. godine bilježi se snažan porast slučajeva prisilnog rada - čak 70,5 posto.

S porastom prisilnog rada znatno je porastao i broj muških žrtava, dok se broj žrtava trgovine ljudima u zemljama izvan Europske unije u istom razdoblju utrostručio.

