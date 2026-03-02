Kreće novo doba Formule 1: Manji bolidi, veća struja i nikad žešći okršaji na stazi!

Kreće nova era Formule 1. Idući vikend slijedi spektakl s Velikom nagradom Australije u Melbourneu.

Sezona je to koja će preokrenuti sve na stazi i izvan nje. 22 vozača, najviše dosad, u posljednjim su pripremama za prvi okršaj na putu do titule.

A milijuni obožavatelja diljem svijeta nestrpljivo čekaju svoje favorite. O novim bolidima, pravilima i borbi za tron donosimo vam u RTL Dosjeu.

Stajati na mjestu u Formuli 1 znači ići unatrag.

"Moji ciljevi za ovu godinu? Rekao bih jednostavno ponoviti prošlu sezonu", rekao je Lando Norris, aktualni prvak i vozač McLarena. Aktualnom prvaku i njegovu McLarenu neće biti nimalo lako – jer nova će sezona biti sve samo ne slična prošloj.

"Monumetalno, mislim da je ovo najveća izmjena pravila u ovom sportu dosad", rekao je Lewis Hamilton, vozač Ferrarija.

Novo doba

Novo doba Formule 1 donosi nova pravila. manje i lakše bolide, aktivniju aerodinamiku. Na startnoj liniji bit će četiri svjetska prvaka – Hamilton, Alonso, Verstappen i Norris – koji će odmjeriti snage s novim licima. Među njima je najmlađi i jedini debitant, 18‑godišnji Arvid Lindblad iz Racing Bullsa, koji još nije bio ni rođen kada je Alonso osvojio oba svoja naslova prvaka.

"Lagao bih kad bih rekao da nisam uzbuđen i jedva čekam da sve počne", objasnio je Arvid Lindblad, vozač Racing BullsaA kada počne - vozače, timove i gledatelje očekuje novo iskustvo.

"Više struje, manje benzina to je ovako najjednostavnije. Naravno tu će biti nekoliko novih gumbića na volanu vozača. Nema više DRS-a odnosno krila će se mijenjati kako vozači žele što bi trebalo potaknuti atraktivnost te utrke jer svi težimo da tom senzacijom, bit će samim tim više pretjecanja i nepredvidljivosti na stazi", objasnio je Anđelko Kecman, stručni komentator RTL-a.U fokusu manje brzina, više upravljačka sposobnost vozača.

"A kada koristite taj gumb za pojačanje na ravnom dijelu i dobijete punih 350 kilovata iz motora, stvar leti", rekao je George Russell, vozač Mercedesa.

Testiranja u Barceloni i Bahreinu pokazala puno dobrih stvari, ali i probleme u razvoju bolida. Glavno ostaje skriveno, performanse motora i potrošnja goriva.

"Mercedes i McLaren su super izgledali na testiranju, pa se pokazalo da su vozili na starim specifikacijama motora, što će biti s novima ne znamo", nadodao je Kecman.

Rekordnih 11 momčadi

2026. donosi nove momčadi čiji će broj na gridu biti rekordan, njih 11. Audi je preuzeo švicarski Sauber, a u borbu kao potpuno novi tim kreće američki Cadillac. Razlog širenja - zlatno dobra koje Formula 1 proživljava.

"I Audi i Cadillac su inzistirali na ulasku upravo sad, evo recimo Cadillac je već sad potrošio preko milijardu dolara, a prva utrka nije ni krenula. Formula pokušava osvojiti Ameriku već jako dugo, međutim s popularizacijom sporta, serijom Drive to Survive i općenito širenjem na američko tržište prvo po pitanju staza, sada i ekipa još samo po pitanju vozača. ali možemo reći da su osvojili Ameriku", rekao je Ante Vetma, stručni komentator RTL-a.

Za što su zaslužni i sami vozači koji tijekom gotovo cijele godine ostaju medijski prisutni - suradnjama s velikim brendovima, neki ljubavnim vezama, a ovog vikenda glavna zvijezda je Ferrarijev Charles Leclerc koji je stao pred oltar.

"Nema medijskih izjava od vozača, nema PR priopćenja,nema klasičnih upita novinara. Momčadi sad filaju taj prazan prostor dodatnim sadržajem i ono što je puno bitnije tim autentičnim zabavnim sadržajem će se još više približiti vozači svojim fanovima", objasnila je Paola Markek, kreatorica sadržaja o Formuli 1.

A rekordan broj obožavatelja zabilježen je upravo prošle sezone kada je Formula 1 obilježila 75 godina. Globalna baza obožavatelja dosegla je 827 milijuna, što je rast od 12% u odnosu na godinu ranije i 63% u odnosu na 2018. 43 posto obožavatelja mlađe je od 35 godina. 19 događaja bilo je potpuno rasprodano, a zabilježena je najveća posjećenost ikada - od gotovo sedam milijuna gledatelja.

"Svi smo jako uzbuđeni i jedva čekamo da počne", poručio je Max Verstappen, vozač Red Bulla.

Spremaju se najžešći okršaji

Prva zadaća svakoga od vozača jest biti bolji od momčadskog kolege pa su izgledni i neki od najžešćih okršaja dosad.

"Prošle godine je Charles Leclerc ponizio Hamiltona, a ove godine Ferrari djeluje da će se baš između njih voditi bitka za naslov. Tu je Mercedes s dva mlada lava, a nitko zdrave pameti ne može otpisati Verstappena iz Red Bulla. To su ogromna ega, ti bolidi su neukrotivi to su strašne zvijeri, vozač ih ne može apsolutno ukrotiti, zavladati njima kako bi htio. Tako da kad spektakl krene, kad se ta ega pokažu vidimo ispred ekrana, oni su svi prijatelji, ali to traje jako kratko", nadodao je Vetma.

U bolidima koji mogu dotići brzinu oko 370 killomatara na sat vozači gube i po nekoliko kilograma tijekom utrke, a pred njima je njih 24 2na pet kontinenata. Novost je utrka u Madridu. Sve počinje u Australiji u Melbourneu, gdje će jedan zavoj nositi ime dviju istaknutih dama suvremenog motosporta: Laure Mueller, inženjerke u Haasu i Hane Schmitz, šefice trkaće strategije u Red Bullu.

Žene u Formuli

Ponovno se priča o ženama u Formuli - jedna od poznatijih je Angela Cullen, zaslužna za vrhunsku spremnost i izdržljivost najpoznatijeg vozača Lewsia Hamiltona.

"F1 Academy je nešto što je Suzie Wolff žena Toto Wolffa pokrenula kao i sama jako iskusna vozačica, pokrenula 2024. znači sad su se odvozile već dvije sezone. 2025. je pobjednica bila Doriane Pin koja je zanimljivo zbog tog naslova postala glavni develpoment driver za Mercedes, to je onaj koji se bavi simulacijama, testiranjem bolida prije nego dečki uđu u njih", nadodaje Markek.

U svojim bazama timovi sada bruse posljednje detalje, a s 44 godine, najstariji na gridu i dalje gladan gasa, Fernando Alonso zaključuje.

"Ovakve stvari čine čistu vožnju zabavnijom i drukčijom", poručio je Alonso, vozač Aston Martina.

Ništa više neće biti isto – 22 vozača uskoro će sa startne linije juriti za vrh, istovremeno otvarajući novo doba Formule 1.