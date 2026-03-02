Nevena Vukes o trudnoći, životu nakon potresa i karijeri: 'Očekujemo djevojčicu, a o imenu razgovaramo'

Talentirana glumica i redateljica Nevena Vukes (35) i njezin suprug, glazbenik Marko Vukes, s radošću iščekuju dolazak drugog djeteta. Popularna umjetnica ne skriva oduševljenje što će njihova obitelj uskoro postati bogatija za novog člana, a za Net.hr otkrila je da očekuju djevojčicu. U razgovoru je progovorila i o trenutačnim profesionalnim projektima te se prisjetila najtežeg razdoblja u svom životu, kada je prije pet godina, nakon razornog potresa u Zagrebu, ostala bez krova nad glavom.

Za početak – kako ste?

Hvala na pitanju, trudim se biti dobro. Vjerujem da je kao i kod svakoga – ima težih i lakših dana, ali sve to doživljavam kao dio životnog ritma.

Nedavno ste na društvenim mrežama otkrili kako čekate bebu. Kako se osjećate? Jeste li sada spremniji s obzirom na iskustvo u majčinstvu?

Kako se bliži trenutak upoznavanja s kćeri najviše razmišljam o tome da sve prođe kako treba. Molim Boga da sve bude u redu i s njom i sa mnom. Ova trudnoća mi je po osjećaju potpuno drugačija od prve, a budući da otprilike znam što me čeka, bila bih zahvalna da barem ovaj put porod prođe mrvicu brže i lakše.

Znate spol - a jeste li pripremili ime?

Očekujemo djevojčicu. O imenima još uvijek razgovaramo, tako da ćemo tu malu tajnu ipak sačuvati za kraj.

Kako je vaš sin reagirao kada je saznao da će dobiti sestru?

Teodora već dulje vrijeme pripremamo na dolazak seke. Dat ćemo sve od sebe da mu pomognemo u njegovoj novoj i važnoj ulozi – ulozi starijeg brata.

Radite li još uvijek ili ste uzeli zasluženi odmor? Što vas trenutačno ispunjava kada je riječ o vašoj glumačkoj karijeri?

Ne radim u punom pogonu kao inače, ali nisam ni potpuno ostavila svoje obveze. Po prirodi sam takva da svoj kreativni duh ne mogu staviti ''na pauzu'', pa sam napravila mali kompromis – zaustavila sam ono što je bilo nužno, poput igranja predstava u kojima glumim i snimanja. Zanimljivo je da sam tijekom ove trudnoće režirala čak četiri predstave (četvrtu završavam 13. ožujka). Taj rad i ti procesi jako su mi odgovarali. Naravno, kako se bližim kraju trudnoće, fizički mi je zahtjevnije, ali kreativni duh i dalje radi punom snagom. Kolege su beskrajno pažljive prema meni i to me dodatno usrećuje kao čovjeka. Krajem prošle godine imala sam čast režirati dječju predstavu ''Čarobni božićni sat'' po tekstu Josipa Vrbanića, koja je premijerno izvedena u Maloj dvorani Lisinskog. Riječ je o BGlad produkciji. Predstava je neslužbeno proglašena jednom od najizvođenijih božićnih predstava u Hrvatskoj u prosincu prošle godine – i kako da vas takve stvari ne raduju? Iza ove predstave stoje briljantna glumačka i glazbena imena poput Bojana Jambrošića, Mateje Majerle i Ane Dore Bajto. A trenutačno završavam režiju komedije ''San ljetne noći'' Williama Shakespearea u Mariji Bistrici. Nakon toga idem na zasluženu pauzu i posvećujem se svojoj malenoj kćeri koliko god bude potrebno.

Prije pet godina svi mediji pisali su kako je razorni potres uništio vaš dom. Što se danas događa po tom pitanju?

Ta je priča, Bogu hvala, iza nas – sa sretnim krajem. To je razdoblje bilo snažno i značajno za mene i mog supruga, puno velikih životnih lekcija. Sagradili smo novi dom i započeli novi početak koji nam je darovan.

Kako se danas nosite s tom situacijom? Je li ostavila posljedice?

Voljela bih da nikada ne zaboravim to vrijeme, jer me promijenilo iz temelja kao čovjeka. Voljela bih tu priču i sve lekcije koje smo suprug i ja tada dobili prenijeti na svoju djecu. Trenutak kada u samo nekoliko sekundi ostanete bez svega – i doma i posla – koliko god zvučao strašno, nosi jedno svjetlo koje molim Boga da nikada ne izbrišem iz sjećanja: u tom trenutku jedini pravi blagoslov bio je to što smo imali jedno drugo. I onda ideš dan po dan, jer doista nitko ne zna što nosi sutra. U tom sam razdoblju jasno spoznala ulogu supruga u braku, ali i svoju ulogu kao žene u toj zajednici. Lekcija je bila teška, ali za nas iznimno važna.

Nedugo nakon postali ste majka, a na svijet je stigao sin Teodor. Koliko vas je majčinstvo promijenilo?

Teodor nam je, kako i samo njegovo ime kaže, došao kao ''dar s neba'' nakon svih borbi. Majčinstvo me promijenilo u mnogo smjerova. I danas upoznajem neku novu verziju sebe, jer kako sin raste, tako rastu i moje spoznaje o njegovim – odnosno dječjim – potrebama, a trudim se sve to pratiti. Vodim se intuicijom i osjećajem. Svjesna sam da pritom ima i pogrešaka, ali nastojim biti najbolja verzija sebe za njega, koliko god mogu. Ono što je sigurno jest da me majčinstvo učinilo organiziranijom i učinkovitijom – nekako me bolje ''posložilo'' u svakodnevnim obvezama.

Što smatrate da je najvažnije za dugogodišnji brak?

Razumijevanje je, po mom mišljenju, ključ svega. Naravno, temelj mora biti ljubav. I ljubav i razumijevanje grade se svakoga dana – zato svog muža iz dana u dan volim sve više i sve ga bolje razumijem. Kroz sina sam, moram priznati, počela još bolje razumijevati muški rod.

Koje projekte pripremate u budućnosti?

Početkom ove godine Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske odobrilo je održavanje velikog međunarodnog kazališnog festivala ''2. Bistrička kazališna jesen – Vende tam“, čija sam osnivačica. Od 3. do 6. rujna bit ćemo domaćini u Mariji Bistrici značajnim kazališnim naslovima iz regije već drugu godinu zaredom, a za ovaj dio Krapinsko-zagorske županije to je doista velika stvar. Taj festival doživljavam kao svoju važnu misiju, zadatak i odgovornost. Nakon festivala očekuje me rad na jednom značajnom kazališnom projektu u kojem ću glumiti jednu meni osobito važnu i dragu ulogu, što me iznimno veseli. Što se tiče snimanja, trenutačno je u tom segmentu prirodno zatišje zbog majčinstva. Povratak pred kamere očekujem i nadam se nekim lijepim projektima tek od sljedeće godine.

